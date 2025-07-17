高雄黑白雙煞跑到台中搶銀樓 狠撞老闆娘逃逸判刑

身穿白衣的戴男（中）動手搶得金項鍊後，與穿黑衣在外守候的凃男（左）開車逃逸。（記者張軒哲翻攝）

2025/07/17 08:06

〔記者張瑞楨／台中報導〕高雄市戴姓與凃姓男子，今年3月27日身穿黑白衣服，開車遠到台中市梧棲區，搶奪一家銀樓金項鍊1條，戴男逃逸時又倒車撞上老闆娘，老闆娘一度傷重住加護病房，2人跑回高雄市賣金項鍊，得款24萬餘元，僅24小時就被逮捕，2人都坦承犯行，台中地院各依共同犯搶奪罪判刑9月，戴男則另依過失傷害罪判刑4月，可易科罰金。

高雄市的戴、凃2人因需款孔急，3月27日由戴男開車載凃男，各穿黑白衣服，到台中市梧棲區的一家銀樓，於當天下午3時許，老闆娘取出市價26萬元金項鍊1條給2人觀覽，凃男假裝要打電話，先行步出店外，戴男隨即搶金項鍊後奪門而出，開車載凃男逃逸。

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不料，2人逃逸時，於梧棲區台灣大道8段慢車道與和平街的路口時，被停等紅燈的公車擋住前方去路，老闆娘與兒子同時追趕而至，並拍打轎車車窗要求2人下車，戴男倒車逃逸時撞傷老闆娘，導致頭部挫傷合併右側硬膜下出血、下背及臀部挫傷等嚴重傷勢，一度於加護病房治療（肇事逃逸部分另行偵辦），2人逃到高雄市變賣金飾得款24萬400元，戴、凃各分贓9萬元、15萬400元，28日在高雄陸續抓到2人。

台中地院審理時，2人都坦承犯行，法官認為2人在公共場所（銀樓）搶奪金項鍊1條，侵害老闆娘財產權，戕害社會治安及秩序，目無法紀，依共同犯搶奪罪各判刑9月，犯罪所得沒收，另外，戴男又犯過失傷害罪，判處徒刑4月，這部分可易科罰金，全案可上訴。

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