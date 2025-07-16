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    台南「資深版仙塔」？女律師涉助詐團洗錢 收押禁見

    法院認定何姓律師涉組織犯罪、詐欺、洗錢與洩密，犯罪嫌疑重大，且有串證滅證之虞，裁定羈押禁見，為台南首例。（資料照）

    法院認定何姓律師涉組織犯罪、詐欺、洗錢與洩密，犯罪嫌疑重大，且有串證滅證之虞，裁定羈押禁見，為台南首例。（資料照）

    2025/07/16 22:47

    〔記者王捷／台南報導〕台南地檢署偵辦詐騙案，發現何姓女律師涉協助詐團處理金流，今天下午向台南地方法院聲請羈押禁見，法院深夜裁定羈押禁見，何女成為台南首位遭收押的女律師。

    何姓女律師執業已經超過20年，曾經擔任司法工作，承辦多起民事、家事與行政訴訟案件，過去極少接觸刑案。她經驗豐富，在律師界形象良好，與其他律師合署辦公；不過，檢方偵辦一起詐騙案件，追查金流懷疑何女涉案，將她列為被告。

    台南地方法院裁定指出，何姓被告涉嫌參與詐騙集團，犯下組織犯罪防制條例、三人以上共同詐欺、一般洗錢以及洩漏偵查秘密等罪，犯罪嫌疑重大，且有滅證、勾串共犯及證人之虞。她的說法與其他人說法矛盾，且避重就輕，有事實足認存在湮滅證據與勾串可能，裁定羈押並禁止接見通信。

    何女被控參與犯罪組織、與他人共同詐欺取財、協助洗錢，並於陪同偵訊過程中洩漏偵查秘密，相關犯罪事實已有同案被告與證人證述及事證可資佐證。法官認為，何女是執業律師，卻同時擔任詐騙集團成員與告訴人的律師，已違背律師倫理，又利用陪偵機會取得偵查中資訊並洩漏，助長詐團實施犯罪，情節重大，對社會治安造成危害，認有羈押必要。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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