7/16 今彩539頭獎開出3注！800萬獎落南投、苗栗

今晚（7月16日）開獎的第114000172期今彩539頭獎開出3注。（台彩提供；本報合成）

2025/07/16 22:17

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（7月16日）開獎的第114000172期今彩539頭獎開出3注，由南投縣埔里鎮薰化里中山路三段164號1樓「鑫來旺彩券行」、苗栗縣苗栗市福麗里36鄰民族路129號1樓「巨財投注站」、南投縣南投市軍功里中興路325號1樓「彩富縈彩券行」開出。

第114000172期今彩539中獎號碼為「15、18、24、31、32」，頭獎開出3注，每注可得800萬；貳獎共283注中獎，每注可得2萬元；參獎共8927注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬2643注中獎，每注可得50元。

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第114000172期39樂合彩中獎號碼為「15、18、24、31、32」，四合共11注中獎，每注可得21萬2500元；三合共714注中獎，每注可得1萬1250元；二合共2萬2542注中獎，每注可得1125元。

第114000172期3星彩中獎號碼為「130」，壹獎共89注中獎，每注可得5000元。

第114000172期4星彩中獎號碼為「4534」，壹獎共4注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」 。

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（圖翻攝自台彩官網）

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