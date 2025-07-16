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    獨家》「資深版」仙塔？ 女律師涉協助詐團 南檢聲押禁見

    在台南執業逾十年的資深女律師涉協助詐團遭台南地檢署聲押禁見，引發律師界震驚，如果被羈押，將是台南第一位女律師涉詐遭羈押。（記者王捷攝）

    在台南執業逾十年的資深女律師涉協助詐團遭台南地檢署聲押禁見，引發律師界震驚，如果被羈押，將是台南第一位女律師涉詐遭羈押。（記者王捷攝）

    2025/07/16 21:12

    〔記者王捷／台南報導〕知名網紅律師「仙塔」李宜諪涉嫌洩密、協助洗錢，遭檢警搜索，引起律師界譁然。台南也有一名資深女律師，涉嫌協助詐騙，台南地檢署偵辦後認為她涉案情節重大，且有串證、逃亡之虞，今天下午向法院聲請羈押禁見，如果羈押獲准，將是台南第一位遭羈押的女律師。

    這名資深女律師執業10多年，經驗豐富，但平時鮮少承辦刑案，在台南律師界形象良好。檢方近日偵辦一件詐騙案時，疑似發現她涉入其中。

    檢方認為，女律師涉入詐欺相關案件，已有相當程度的證據，恐將與同案共犯串證，或逃亡出境，因此聲請羈押禁見。

    在偵查實務上，警方常遇到詐團嫌犯剛落網，還搞不清案情時，很快就有律師到場，被俗稱為「通靈律師」，也讓警方懷疑，這些「通靈律師」目的不曉得是維護被告權益，還是傳遞訊息。

    近年最受矚目的羈押案例，是去年8月屏東地檢署偵辦的三名在台南執業的律師，其中被裁定收押禁見的為陳姓男律師；另二名黃姓、唐姓律師皆為男性並獲交保。

    台南地方法院預計今晚召開羈押庭，目前尚未裁定是否羈押，但該案傳出後，引發台南律師界關注，有認識女律師的同業表示，她涉案令人意外，若遭羈押，將成為台南首位涉嫌協助詐欺的女律師。

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