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    台中「包手男」開車跑給警察追狂飆8公里 竟是失聯移工

    潘男因開車違規占用慢車道被警方盯上盤查。（警方提供）

    潘男因開車違規占用慢車道被警方盯上盤查。（警方提供）

    2025/07/16 20:54

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名手臂有醒目刺青的男子今（16）日傍晚開車在北屯區路口違規被警方盯上，心虛加速逃逸，一路逃竄狂飆約8公里，在大雅區被捕，經查，男子是失聯152天的潘姓外籍移工，詢後解送移民署歸案。

    台中市第五分局四平所員警傍晚在北屯區環中路、崇德路口執行交通疏導勤務，發現有輛轎車違規占用慢車道，嚴重妨礙機車通行，見警方靠近突然加速逃逸，員警立刻通報線上巡邏警網追緝。

    轎車車速時快時慢，不時穿插車陣，正值下班交通尖峰時段，現場一度陷入緊張，警方唯恐波及其他用路人，維持目視可及範圍沿後追趕，一路從北屯區追了約8公里，最後在大雅區中清東路一處公園附近攔下，逮捕30歲潘姓駕駛，所幸整起事件未釀成交通事故或人員受傷。

    潘男神情慌張，左手臂滿是圖騰刺青，警方查驗身分發現，他是移民署2月中旬就通報的越南籍潘姓失聯移工，他供稱擔心逃逸身分曝光才拒檢狂飆；全案依違反《出入國及移民法》偵辦，詢後解送移民署歸案。

    警方最後追到大雅區一處公園附近逮捕潘男。（警方提供）

    警方最後追到大雅區一處公園附近逮捕潘男。（警方提供）

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