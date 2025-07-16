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    新北三貂里長選舉找幽靈人口 候選人等4人判緩刑、褫奪公權

    2022年新北市雙溪區三貂里長選情緊繃，連建昌、何林城2名候選人為求當選，被控分別由妻子、兒子找來多人虛偽遷徙到三貂里，被基隆地院分別判處2月至4月不等徒刑，褫奪公權1至2年。（記者林嘉東攝）

    2022年新北市雙溪區三貂里長選情緊繃，連建昌、何林城2名候選人為求當選，被控分別由妻子、兒子找來多人虛偽遷徙到三貂里，被基隆地院分別判處2月至4月不等徒刑，褫奪公權1至2年。（記者林嘉東攝）

    2025/07/16 20:58

    〔記者林嘉東／基隆報導〕2022年新北市雙溪區三貂里長選情緊繃，連建昌、何林城2名候選人為求勝選，被控分別由妻、兒找來多人虛偽遷徙到三貂里。基隆地方法院今（16日）宣判，連等4人犯選罷法，分別判處2月至4月不等徒刑，緩刑2年，褫奪公權1至2年。

    2022年九合一選舉期間，新北市雙溪區三貂里長候選人連建昌及何林城為求勝選，連由妻子范垂玲、何則是兒子何俊龍，分別找人虛偽遷徙戶口至三貂里，並取得投票權，但投票前，基隆地檢署掌握連、何等4人虛偽遷徙戶口的行為，雙方幽靈人口在投票當天，均未前往投票（均獲檢方處分緩起訴）。檢方遂將連等4人依違反選罷法罪嫌起訴。

    法官認為，連等人透過遷徙幽靈人口的方式，增加投票權人數，妨害投票正確，均觸犯選罷法，但審酌連等人均坦承犯行，判處連、何各3月、4月徒刑，緩刑2年，緩刑期間須分別向公庫支付3萬、5萬元，褫奪公權2年。至於連妻范垂玲及何的兒子何俊龍則各判處2月、3月，緩刑2年，緩刑期間須向公庫支付2萬、4萬元，褫奪公權1年。

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