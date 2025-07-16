監所管理員涉貪獲免刑 上訴爭緩刑只為重返公職之路

監所管理員貪污判免刑，上訴高雄高分院要求改判緩刑，希望能重考公職。（記者鮑建信攝）

2025/07/16 20:36

〔記者鮑建信／高雄報導〕高雄第二監獄陳姓管理員涉嫌收受受刑人賄款5千元，放任他抽菸而不追究，後因良心不安自首，經橋頭地院判處免刑後，他卻要上訴爭取緩刑，原因竟是他要重考公職。

判決書指出，2022年3月29日至12月15日，被告陳員擔任矯正署高雄第二監獄約僱管理員；張男則於同年10月17日至12月14日止，為收容在義舍二工004號舍房的受刑人，並由陳員負責戒護。

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2022年11月15日，陳員利用值勤巡邏機會，在4號舍房外，透露有資金需求，張為求日子好過，同意交付5千元，並在12月4日寫信委情不知情母親，依陳員提供帳號等資料匯款後，他並在當天下午到前峰郵局提款機領走賄款。

期間，陳員曾二度見張男在舍房內抽菸，均未依規定勸導、制止。後來，陳員因良心發現，在12月16日到廉政署南調查組自首，並被橋頭地檢署依違反貪污治罪條例起訴。

地院指陳員犯罪所得5萬元以下，並符合自首要件，及繳回贓款，依法判處免刑；張男涉嫌行賄罪，則判處拘役50天，如易科罰金，以1000元折算1日。

橋檢和張男均放棄上訴，反而是陳員向高雄高分院提起上訴，並要求改判較重的緩刑，理由是緩刑期滿後，可以重新考公務員。

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