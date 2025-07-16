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    男半夜夾娃娃看一眼竟被裸男狂揍 持安全帽反擊都被法辦

    警方帶回王姓黑衣男子依社維法裁處。（民眾提供）

    警方帶回王姓黑衣男子依社維法裁處。（民眾提供）

    2025/07/16 20:21

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市一名王姓男子半夜到鳳山區一間娃娃機店夾娃娃，突見另一名王姓黑衣男子入內，雙方互看一眼未說話，不料王姓黑衣男竟火大全身脫光出手打人，王姓男子持安全帽反擊，雙方大戰二回合後，警方將2人依社會秩序維護法裁處。

    高雄市一名王姓男子（40歲）昨天凌晨到鳳山區光遠路一間娃娃機店夾娃娃，不久後另一名王姓黑衣男子（26歲）進入店內，雙方互看一眼沒有說話，王男感覺不對，決定不玩了，徒步走出店外，準備騎機車離去。

    不料王姓黑衣男竟全身脫光光，追出店外朝王姓男子徒手狂揍，王姓男子手持安全帽反擊，王姓黑衣男子趕緊折返店內，穿好衣服再步出店外，雙方於騎樓地起口角，二度爆發肢體衝突。

    鳳山警方據報到場處理，將2人帶回成功所偵辦，確認2人互不認識，王姓黑衣男子到案坦承打人，供稱看對方不爽，生氣就脫光衣服，才會出手打人，王姓男子則否認故意打人，辯稱是反擊自保；雙方均未提出傷害告訴。

    不過警方認定雙方互相鬥毆，將2人依違反社會秩序維護法第83條第2款裁處，另王姓黑衣男子裸露身體部分，再追加違反社會秩序維護法第83條第2款裁處。

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