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    微型電動二輪車遭保時捷「開腸破肚」 少女報案揪肇逃...自己也挨罰

    保時捷休旅車轉彎時撞倒兩輛機車。（民眾提供）

    保時捷休旅車轉彎時撞倒兩輛機車。（民眾提供）

    2025/07/16 20:18

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市17歲林姓女子下班要返家時，發現心愛微型電動二輪車倒在地上，車殼破裂、線路裸露，彷彿被「解剖」一般，讓她看得又氣又心疼報警處理，警方調閱監視器回溯，查出是被一輛保時捷休旅車撞倒，通知肇逃車主到案依法開罰，但林女愛車停在不能停放的路口轉彎處，也意外讓自己吃上罰單。

    第三分局今天說明這起肇逃案件指出，交通分隊警員黃先翊當天獲報後趕抵現場，隨即調閱周邊監視器展開追查，儘管林女車輛停放時間長達半天，黃員依舊耐心逐秒比對，終於在畫面中發現真相，案發當日中午，一輛保時捷休旅車在轉彎時不慎擦撞路旁機車，導致兩台車倒地，駕駛卻絲毫未察覺直接揚長而去。

    警方循線通知肇事的39歲溫姓車說明，他一臉無辜表示：「我真的沒發現有撞到啊！」但對車損仍感抱歉，願意配合處理賠償，另一位機車受害者因損傷輕微，則表示不追究，而溫男肇事後未依規定停車查看，已違反《道路交通管理處罰條例》第62條，可處1千元以上3千元以下罰鍰，並吊扣駕駛執照1個月至3個月。

    只是沒想到這場追查，也讓林女自己吃上一張罰單，警方發現她停車的位置正好位在「路口轉彎10公尺內」禁停範圍，雖無紅線，但仍屬違規，後續依法可處300至600元罰鍰。

    林女心愛的微型電動二輪車車殼破裂、線路裸露。（民眾提供）

    林女心愛的微型電動二輪車車殼破裂、線路裸露。（民眾提供）

    肇逃的保時捷休旅車。（民眾提供）

    肇逃的保時捷休旅車。（民眾提供）

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