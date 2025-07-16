惡鄰條款奏效！母子動輒罵人、放大聲公還揮刀 高院判強制遷離

新北市某社區蔡姓母子被控動輒罵人、放大聲公擾鄰及在大廰揮刀嚇人，管委會訴請法院將母子強制遷離，高等法院認定這對男子已違反俗稱「惡鄰條款」的公寓大廈管理條例第22條及規約規定，16日判決這對母子應遷離社區。（記者楊國文攝）

2025/07/16 20:14

〔記者楊國文／台北報導〕新北市某社區大樓蔡姓母子常有脫軌行為，蔡母遭控辱罵管理員及主委、兒子陳男除頻繁於夜間放大聲公，還在社區大廳揮刀逞兇、甚至曾打傷管理委員，管委會促其改善未果，經區分所有權人大會決議通過訴請法院強制遷離；高等法院採認一審見解，認為這對母子所為已違反公寓大廈管理條例及社區規約規定，且情節重大，今（16）日仍判母子必須遷離該社區。

公寓大廈管理條例第22條規定為俗稱「惡鄰條款」，住戶有違反法令或規約情節重大，經管理委員會促請其改善，於3個月內仍未改善者，得依區分所有權人會議的決議，訴請法院強制遷離。

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該公寓大樓管委會指控，2021年4月起，蔡女在討論社區公共事務時，有辱罵社區管理人員及主委情形，陳男除數度在夜晚播放大聲公擾鄰外，還曾在社區大廳揮舞刀械恐嚇管理人員，甚至因未經同意使用社區公共用電問題，傷害社區管理委員。

管委會於2022年2月間寄發存證信函促請蔡姓母子改善，並給予超過3個月改善期間，但蔡姓母子並未改善，蔡女除有滋擾保全情形外，還罵保全：「抓耙仔、做人狗腿」，陳男仍有拿大聲公喧嘩干擾社區開會、與保全發生肢體衝突、嗆聲讓社區房價下降等行為。

社區2022年8月召開區分所有權人大會，社區總戶數185戶中，共有區分所有權人143人出席，佔全體區分所有權人人數77.29％，區分所有權比例78.18％，認定蔡姓母子違反公寓大廈管條例第22條第1項及社區規約第19條第2項規定，決議通過訴請法院強制2人遷離。

蔡姓母子主張，未違反公寓大廈管理條例及規約規定，本案是社區管委會與他們有嫌隙才挾怨報復，唆使住戶同意提起訴訟。

新北地院審理認為，蔡姓母子確有擾鄰、違反規約等諸多行為，且持續為之，已嚴重妨害社區住戶居住品質，符合公寓大廈管理條例及社區規約規定的「其他違反法令或規約情節重大」要件，管委會訴請強制遷離蔡姓母子為有理由，應予准許。

蔡姓母子不服，上訴高等法院，高院審理認為一審判決無誤，仍判母子應遷離該社區。可上訴。

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