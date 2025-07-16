長照車醫院前高速轉圈圈 司機已停職多項違規警要查

台東基督教醫院前有一輛長照車「繞圈圈」，48秒內繞了4圈，司機還不耐煩要老人「快上車，我要下班」。（擷取自「爆料公社」）

2025/07/16 20:14

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東基督教醫院前14日有一輛長照車「繞圈圈」，大門過站不停、48秒內繞了4圈，先前有消息傳出司機疑似生病、吃藥控制；目擊者表示，有機車被他擦碰到，司機還不耐煩要老人「快上車，我要下班」。縣衛生局表示，該司機現已停職。

長照機構是與台東縣府衛生局簽約，衛生局長照科表示：「需要請示長官才能說明，但已依規定處置」。另衛生局又有消息傳來，詢問過長照機構、已要求司機停職。

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司機如果身體不舒服，為何不乾脆停在醫院門口求助？警方原本聽聞司機行為可能因急病使然，認為「情有可原，不任意以法令相繩」，但最後表示「還是派員詢問、自己搞清楚最保險」，司機因逆向等行為多項違規，會再調查。

民眾今天將影片PO在「爆料公社 」，事件則在14日發生。影片可見由行車紀錄器錄下，長照車切入前往醫院門口車道後就不斷繞圈，到了一般道路則是抄近路逆向到車道入口再繞一次。

有目擊者稱，一些機車還在醫院門口前的彎道上，長照車一直繞圈又開這麼快，自己剛好騎機車到醫院門口，大家為了閃他發生小擦撞，所幸無人受傷；司機還催老人家快一點、他要下班了，老人們都很怕、不敢上車，但又沒辦法。警方表示，迄今未有人報案，釐清狀況後再行處置。

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