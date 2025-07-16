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    落水2勇消殉職！ 消防員工作權益促進會促三大任務專責化

    消防員工作權益促進會促消防三大任務（緊急救護、災害搶救、火災預防）專責化的具體規劃與時程。（消促會提供）

    消防員工作權益促進會促消防三大任務（緊急救護、災害搶救、火災預防）專責化的具體規劃與時程。（消促會提供）

    2025/07/16 19:30

    〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市消防局第四大隊勇消吳恩碩及張敬謙，8日執行新店區廣興橋下救溺任務時不幸殉職，消防員工作權益促進會今（16）日在新北市府前召開記者會，強烈呼籲市府立即提供8日救溺勤務殉職案的相關資料給災害事故調查會委員，並提出消防三大任務（緊急救護、災害搶救、火災預防）專責化的具體規劃與時程。

    消促會秘書長陳彥凱指出，儘管市府已宣布成立調查會，但殉職案已過了一週，消促會推派的基層消防團體委員至今仍未取得任何搶救時序、影像紀錄、無線電通聯等基本資料，要如何以基層消防團體的角度進行調查及分析來釐清案件殉職真相？

    陳彥凱表示，過去消促會就曾針對新北消防員動物救援、打撈大體等行政協助勤務召開記者會，2022年也曾向新北市府提出消防救災救護專責相關訴求，消防員三大基本任務緊急救護、搶救災害、預防火災，皆是需要高度專業及攸關市民公共安全的工作，根據市府消防局統計2024年緊急救護處置次數高達44萬多件。

    陳彥凱重申，消防員無法樣樣都會，樣樣都精通，就像一間企業不可能只有一個部門一樣，更須注重專責分工，才有辦法在專業的領域持續提升。因此要求新北市府立刻提供殉職案調查相關資料，並提出消防三大任務專責具體時程及規劃，避免消防人員再次無謂犧牲。

    市府消防局回應，目前相關事項已進入調查程序，將於18日下午2點召開會議，進一步審查資料並釐清原因，並依程序逐步完成調查作業。

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