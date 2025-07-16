嫌台電搶修吵持雙刀罵三字經還砸車 莽男下場出爐

台中黃姓男子不滿台電搶修太吵，持雙刀阻撓蔡姓員工離去，還砸破工程車擋風玻璃，台中地院依強制罪判處拘役20日。（記者陳建志攝）

2025/07/16 19:18

〔記者陳建志／台中報導〕台中市黃姓男子（33歲），去年12月酒後不滿台電蔡姓員工等4人，在住處旁電桿搶修發生聲響，竟持菜刀、水果刀擋在車前叫囂「給我下來，再不下來我要砸了」，接著拿滅火器砸壞工程車的擋風玻璃和後照鏡，當場遭警方逮捕送辦，台中地院考量黃男事後認錯已和台電達成和解，依強制罪判處他20日拘役，可上訴。

檢警調查，去年12月23日深夜，台電蔡姓員工與另外3名同仁在台中進行線路搶修，晚上11點30分搶修完收拾工具正準備離去時，黃姓男子（33歲）酒後，不滿搶修時發出的聲響，手持水果刀、菜刀站在工程車前，對著蔡姓員工等人大喊「給我下來，再不下來我要砸了，幹X娘，我要砸下去了啦」。

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黃男接著就拿滅火器砸破工程車的擋風玻璃和後照鏡，妨害蔡男等人自由行動的權利，所幸警方獲報趕到，當場將黃男逮捕，並扣得水果刀1把、菜刀1把和滅火器，將他帶回警局偵辦。

黃男坦承有毀損台電搶修工程車的前擋風玻璃及後照鏡，不過矢口否認有何強制犯行，辯稱當時自己在顧公司，想說怎麼有4台車在那邊，去查看時被人拿電擊棒敲右手，就去公司拿滅火器自衛，不過此說法檢警認不足採信。

台中地院審理時，黃男已坦承犯行，並和台電達成調解，且已賠償完畢，依強制罪判處拘役20日，可上訴。

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