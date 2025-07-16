台中特警曝高樓垂降心聲 慈善會捐繩強化執勤安全

兼任「千羽家慈善會」理事長的市議員張彥彤（右四），昨捐贈全新專業繩索及裝備。（警方提供）

2025/07/16 19:24

〔記者許國楨／台中報導〕高樓垂降抓壞人！台中市保安警察大隊特勤中隊身負攻堅等高風險任務，但垂降繩因長期使用已有破損，使用上恐有安全疑慮，為強化執勤安全，兼任「千羽家慈善會」理事長的市議員張彥彤，15日特別捐贈垂降繩與下降器一批，替特警添利器，強化保障這群冒險犯難英雄的生命安全。

垂降對一般人來說光看就腳底發麻，對特警而言，卻是日常訓練的一部分，尤其在高樓攻堅任務中，常需從十多層樓高的頂樓垂降而下，快速突入目標屋內制伏嫌犯。像是先前查緝詐騙機房時，歹徒藏身10樓企圖避查，特警從16樓頂樓以繩索倒掛垂降、破門攻堅，短短幾秒內完成突擊，被形容宛如「天降神兵」。

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然而帥氣背後是日復一日的魔鬼訓練，特勤中隊每週安排實戰模擬，從「座位式垂降」、「倒掛式攀降」到高空滑降、突破障礙等課目，所有動作都要求「快、狠、準」，不容一絲閃失，有特警形容：「垂降當下就像坐大怒神，心跳加速又不能出錯，只要一個閃失，後果不堪設想。」

由於長期使用下，原有垂降繩材質磨損老化，張彥彤得知，昨捐贈全新專業繩索及裝備表示，本身是生存遊戲的資深玩家，得知特勤中隊經常支援各項攻堅勤務，此次捐贈頂級、安全係數高的垂降繩跟下降器，希望最大限度保護特勤同仁生命安全。

保大大隊長蔡期望表示，特勤中隊平日除負責機動巡邏，也經常支援各分局重大刑事案件攻堅垂降任務，感謝張議員及千羽家慈善會的善舉，讓同仁在執勤上多了一層保障！

特警垂降攻堅大樓機房的畫面。（警方提供）

特警平日垂降訓練的狀況。（警方提供）

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