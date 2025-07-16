世界警消運動會 警察夫妻檔蘇亭方、簡豐釔勇奪8金

蘇亭方、簡豐釔。（記者劉慶侯翻攝）

2025/07/16 19:42

〔記者劉慶侯／台北報導〕保六總隊常年訓練技術助教蘇亭方，在美國舉行的「第21屆世界警察消防運動會」中大放異彩，參與跆拳、射擊、中長距離競跑等項目，共榮獲5金1銀3銅。而她在警政署保一總隊維安特勤的先生簡豐釔，亦獲得3金3銀。夫妻倆共同為台灣寫下最佳的戰績。

這一場在美國阿拉巴馬州伯明罕市舉行的世界警察消防運動會，27歲的蘇亭方，在獲得的金牌方面計有：運動後射擊個人、團體；手槍戰鬥射擊團體；跆拳道品勢團體；登高團體賽。銀牌：跆拳道品勢個人。銅牌：手槍戰鬥射擊個人、10公里越野賽跑、半馬團體賽。

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27歲的簡豐釔在金牌方面計有：手槍戰鬥射擊團體、運動後射擊個人、運動後射擊團體。銀牌：越野團體、登高團體、半馬團體。

在眾多賽事中，蘇亭方、簡豐釔這對唯一的夫妻檔，則是共同攜手勇奪「運動後射擊」項目個人與團體賽金牌，最令參與此次運動大會的警察同仁們津津樂道。

保六總隊表示，父母親均是警察的蘇亭方，算得上是承襲家風，出身警察世家。而與她志同道合的先生，亦是警政署保一總隊維安特勤隊的精悍戰警。

蘇亭方在選拔國際賽事期間，秉持飲食管理、強化有氧運動及肌力訓練，奪牌正是日積月累自我要求的具體成果。保六總隊因此將借重她的經驗，未來提升同仁常年訓練成效與專業素養，進一步強化團隊執勤效能及提昇整體工作表現。

保六總隊長周煥興表示，蘇亭方的表現不僅讓國際看見台灣警察的專業與韌性，也凸顯健康管理及持續運動訓練的重要。於是決定發揮領頭羊的功能，設計「胖胖進、瘦瘦出」的穿越門，期前量測體脂率數據，建立管理名冊成立群組，每日早晨傳遞健康資訊，提供同仁健康訊息。

目前評比原則分為團體組及個人組，個人組依男女性職員工分組評比，減脂率達5%以上，分別發給奬金及奬品以資鼓勵，並請減少體脂率具成效的同仁分享心得，啟動前已超過200位同仁報名，反應熱絡。

保六總隊周煥興總隊長藉蘇亭方經驗設計「胖胖進、瘦瘦出」瘦身活動。（記者劉慶侯翻攝）

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