小三不爽被人夫冷落情緒失控 只穿性感睡衣趴公寓外牆

陳女爬出公寓外牆。（記者徐聖倫翻攝）

2025/07/16 17:44

〔記者徐聖倫／新北報導〕小三不爽啦！44歲陳姓女子與王姓男子交往，前日晚間2人吵架，原因是陳女雖知王男有婚姻，但近期多次被冷落，2人發生爭執，於是情緒激動下，不顧自己只穿性感清涼睡衣，就爬出公寓4樓外牆以死相逼。路過民眾報案，最終陳女被勸下，搭乘雲梯車脫困。

據了解，王男已婚有家庭，但他還是與越南籍陳女交往，展開婚外情。由於有家庭要顧，王男近期對陳女稍微冷落，導致陳女非常不爽，昨晚間發生爭執，王男則來到陳女新莊區中正路住處進行解釋與安撫。

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不料，2人越談爭執越兇，陳女情緒漸漸失控，她不顧危險，也不顧自己衣著清涼，直接爬出公寓外牆，腳踏雨遮懸在4樓高，企圖以死相逼。王男趕緊報案求援，消防人員趕抵，不斷安撫陳女情緒，最後陳女情緒較為穩定，被雲梯車從半空中救下。

警方後續也介入調查，並通報衛生所派員趕抵，對陳女情緒進行評估後，認為不符合強制就醫標準，警方則待陳女情緒完全穩定後離去。

陳女不顧自己僅著性感睡衣，爬出公寓外牆以死相逼。（記者徐聖倫翻攝）

陳女被雲梯車救下。（記者徐聖倫翻攝）

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