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    嘉義市議員落選人竟是「目鏡販毒集團」首腦 逃亡多年到案50萬交保

    嘉義地檢署。（資料照）

    嘉義地檢署。（資料照）

    2025/07/16 17:30

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市第10屆東區市議員落選人周秉駿綽號「目鏡」、「發哥」，近5年前被查獲涉嫌以金主角色組成「目鏡集團販毒組織」，2018年7月起製造「彩虹小惡魔毒品咖啡包」在酒店、KTV等場所販售，2年多不法獲利逾5億元，嘉義地檢署2021年依組織犯罪及毒品罪嫌起訴集團成員，周秉駿未到案，嘉檢發布通緝；周秉駿7月11日由律師陪同到嘉檢到案，檢察官複訊後，諭知50萬元交保。

    現年36歲的周秉駿日前由律師陪同到案，4年前承辦此案的檢察官李鵬程已升為主任檢察官，當天由承接股別的資深檢察官王輝興偵訊後，諭知50萬元交保。

    起訴書指出，周男建立「目鏡集團販毒組織」所屬毒品咖啡包專有品牌，還委由專人設計、廠商訂製「彩虹小惡魔」包裝袋，作為市場區隔，建立市場地位與口碑。

    販毒集團以精細、嚴密、複雜分工、上下垂直整合、集團組織各部門以橫向單線聯絡方式，製造、運輸、販賣「彩虹小惡魔毒品咖啡包」，藉由手機等各種通訊軟體的傳播、分享、酒店、KTV人員的介紹、推銷、中、小盤藥頭的販售、小蜜蜂的快速運送等方式，迅速建立流通管道，短短2年間，周秉駿主持、操縱、指揮創建的販毒組織所生產製造的毒品咖啡包，在該市場圈內人盡皆知、迅速流通竄紅。嘉檢2020年10月指揮專案小組收網，動員100餘名警力，搗破該販毒集團組織並依法起訴。

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