欠稅費16萬 租車行賓士車被當街查封拖吊急繳清

行政執行署士林分署發現欠費租車行的賓士廂型車，立即執行查封拖吊。（士林分署提供）

2025/07/16 17:26

〔記者張文川／台北報導〕臺北市一家小客車租賃公司，因積欠436件、共16萬元停車費、國道通行費、牌照稅等，被移送行政執行署強制執行，士林分署與台北市停車管理處合作，透過停車格收費系統，鍥而不捨追蹤其車輛的停放位置，終於在本月11日中午在士林區找到該公司的賓士V-Class黑色廂型車，立即查封、拖吊，張姓負責人見狀上前到場詢問，得知是政府追討欠費，他當天就到士林分署繳清全部欠費，贖回愛車。

行政執行署士林分署表示，這家小客車租賃公司，自2023年至2024年間，屢次於市區收費路段停車、行駛國道，卻不繳納停車費和通行費，汽車燃料費、交通違規罰單也不繳，欠費、欠稅多達421案，累計欠費逾4萬9000元，同時積欠營業稅、營利事業所得稅、使用牌照稅、全民健保費等15件，總欠款高達16萬餘元。

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士林分署今年初陸續受理各相關機關移送本案件，欲執行該公司的銀行存款財產，但都查無所獲，通知催繳，對方也置之不理。

分署書記官又透過路邊停車格收費系統，比對車牌號碼，多次發現該公司的車停放於市區收費停車格內，但書記官趕赴現場時，車輛總是早一步駛離，屢次撲空。

直到本月11日上午，執行人員再度接獲通報，直指其黑色賓士廂型車，停放於士林德行東路，書記官火速到現場，但該車已悄然駛離。書記官鍥而不捨，立即轉赴士林區基河路該公司的營業處追查，發現該公司的另一輛黑色賓士車，即刻辦理查封，並執行拖吊。

公司的張姓負責人眼見愛車被拖吊，上前詢問，書記官說明其欠款原委，張男當天就到士林分署繳清全部欠款，才讓車輛免於淪入法拍命運。

士林分署呼籲民眾應誠實繳納公法債務，切勿心存僥倖、置之不理，若無法一次清償，也可辦理分期繳納，以免財產被查扣法拍，人也被限制出境、拘提管收。

行政執行署士林分署發現欠費租車行的賓士廂型車，立即執行查封拖吊。（士林分署提供）

租車行老闆（左）立即繳清欠費，贖回賓士廂型車，免於被查封法拍。（士林分署提供）

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