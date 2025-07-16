家暴判刑偏輕、保護令審理時間長 立委籲檢討量刑基準 強化刑罰強度

新北市土城區謝姓男子至妻子住處怒摔存錢筒，警方依違反保護令移送新北地檢署，檢察官認情節輕微未聲押、將人請回，未料隔日即發生姊妹遭當街砍殺的慘案，引發社會對保護令實效與檢警介入時機的質疑。（資料照）

2025/07/16 17:52

〔記者劉詠韻／台北報導〕新北市土城區謝姓男子至妻子住處怒摔存錢筒，警方依違反保護令移送新北地檢署，檢察官認情節輕微未聲押、將人請回，未料隔日即發生姊妹遭當街砍殺的慘案，引發社會對保護令實效與檢警介入時機的質疑。司委會今針對「家庭暴力保護令核發」進行專案報告，資料顯示家暴相關案件中，「拘役」仍是最常見的裁罰方式，占比逾5成，量刑過輕問題浮上檯面。

根據衛福部提出的書面資料，司法院統計指出，2022至2024年，全國地方法院每年平均受理3萬6696件民事保護令聲請案，但僅核發約1萬9582件。若對照同期年均16萬8100件的家暴通報案件，僅約21.8%進入保護令聲請程序，最終僅11.7%獲得核發，顯示現行制度下，絕大多數家暴案件未走到實際發出保護令的階段。

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於審理時效方面，衛福部表示，各地方法院平均需41.7日才能終結一件保護令案件。若細分不同類型，緊急保護令平均需2.26小時、暫時保護令需23.4日，而一般保護令則長達51.9日。核發內容多以「禁止相對人施暴、騷擾、接觸、通訊等不必要聯絡行為」為主，占比超過9成。

衛福部指出，過去3年間，平均每年有3819人因家暴被起訴，另有2280人因違反保護令遭追訴，這些案件的判決結果也以拘役為大宗，其次為1年以下有期徒刑。

民進黨立委沈發惠質疑，違反保護令案件雖有高達97.1%的定罪率，但約4分之3僅被判處拘役或罰金，家暴初犯者平均刑期僅1.5個月、累犯約2.3個月，4年間，僅2人被判處1年以上徒刑。他批評，輕微的處罰恐難發揮嚇阻效果，呼籲全面檢討量刑基準、強化刑罰強度，才能真正保障受暴者的安全。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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