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    癲癇童命懸一線！警假日飛車開道 護送就醫搶命

    南投水里鄉有男童癲癇發作危及生命，其父到水里分駐所請求警方開道護送，男童父親則開車緊跟其後，順利趕赴台中就醫解危。（集集警方提供）

    南投水里鄉有男童癲癇發作危及生命，其父到水里分駐所請求警方開道護送，男童父親則開車緊跟其後，順利趕赴台中就醫解危。（集集警方提供）

    2025/07/16 16:40

    〔記者劉濱銓／南投報導〕南投水里鄉水里分駐所門前，本月6日上午出現1名焦急父親求援，指稱兒子癲癇發作、有生命危險，請求警方開道送醫，警方得知該名男童過去發病時，曾被南投地區醫院建議轉送台中醫學中心治療，考量當時假日易塞車，便駕駛警車開道，一路護送至名間交流道上國道，將30分鐘市區車程縮短至10分鐘，最後男童順利到台中就醫，成功化解危機。

    集集警分局表示，當時轄區水里員警認為通報消防單位，再等待救護車可能延誤黃金救援時間，考量癲癇男童命懸一線，因而當機立斷，駕駛巡邏車，開啟警示燈、警報器，沿路在省道台16線飛車開道護送，並協調沿線警力協助，男童父親則開車載著癲癇兒子緊跟在警車後方，僅10分鐘就從水里順利抵達名間交流道，並銜接國道3號轉往台中。

    之後男童抵達台中中國醫大附醫治療，經急診處置後，下午才平安轉入普通病房，男童父親也立即致電警方報平安，並親自回到水里分駐所表達感謝。

    警方也提醒，危急時刻警方雖能提供協助，但民眾若有急症需就醫，仍應優先撥打119救護單位，不僅能第一時間獲得合適的救護，也可把握黃金送醫時間，避免延誤。

    南投水里鄉有男童癲癇發作危及生命，其父到水里分駐所請求警方開道護送，順利縮短路程趕赴台中就醫解危。（集集警方提供）

    南投水里鄉有男童癲癇發作危及生命，其父到水里分駐所請求警方開道護送，順利縮短路程趕赴台中就醫解危。（集集警方提供）

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