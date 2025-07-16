惡鄰擾民？34歲男全身抽搐 「妨害安寧」1小時竟是求救信號

救護人員到場立即將詹男送醫急救。（警方提供）

2025/07/16 16:34

〔記者許國楨／台中報導〕原以為是惡鄰噪音擾人，沒想到竟是一場生死求救！台中市北區34歲詹姓男子近日突發中風，意識模糊、語言無法表達，情急下只好持續敲打自家大門1小時求援，幸好熱心鄰居誤認為「妨害安寧」報案，警方與消防人員即時破門搶救，成功在黃金時間內將詹男送醫，撿回一命！

第二分局今天指出，事件發生在12日下午4點57分，文正派出所接獲報案，指稱北區大誠街一處住家傳出長時間「拍門聲」，且聲音刺耳持續將近1小時，嚴重影響住戶安寧，員警戴伯仰、吳良政迅速前往現場查看，發現屋內無人回應，但不久後卻隱約傳出微弱掙扎聲。

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兩名員警驚覺事有蹊蹺，立刻通報119並請鎖匠前來協助開鎖，在等待救援人員過程中，員警一邊鼓勵屋內詹男嘗試自行開門，一邊與其溝通確認意識狀況，最終成功入內後，赫然發現詹男全身赤裸倒臥地板，身體持續抽搐，無法言語，救護人員趕到後，立即將詹男送往醫院急救。

據了解，詹男平時獨居，事發時因身體不適、意識混亂，只能本能性地拍門求援，所幸鄰居通報及警方細心處理；第二分局長鍾承志指出，本案若非員警細心觀察，及時察覺異狀，後果恐難以想像，呼籲民眾如遇可疑情況，請勿掉以輕心，善用110報案專線或洽鄰近派出所尋求協助，哪怕是一通「看似小事」電話，也可能挽救一條寶貴生命。

員警獲報到場查看。（警方提供）

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