載通緝犯+中國偷渡客衝柬埔寨搞詐騙！漁船被活逮 人蛇集團也慘了

東港籍漁船億錩號偷渡通緝犯及中國偷渡客被押解回港。（屏東地檢署提供）

2025/07/16 16:51

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東地檢署與海巡署等單位3月在東港西南方海域查獲「億錩號」漁船涉嫌搭載10名偷渡客去柬埔寨，準備加入詐騙集團，屏東地檢署組成專案小組逮捕偷渡集團共犯8人，逮捕10名偷渡客，只中9人是通緝犯或受限制出境被告，1人是非法入境中國籍男子；18人依違反入出國及移民法、國安法等罪嫌起訴。

屏東地檢署說，這起偷渡案由主嫌許姓男子夥同共犯吳姓男子招募偷渡客、安排交通路線、聯絡船隻及住宿等事宜，每名偷渡者約定收費150萬元，從去年底開始到今年3月間，陸續招攬包括許姓、陳姓、李姓、袁姓、莊姓、葉姓、蓋姓、莊姓、周姓共9名偷渡客，其中8名是毒品、槍砲、加重詐欺通緝犯；1名因運輸毒品案件，經法院限制出境，以及1名陳姓非法入境中國人，準備偷渡到柬埔寨，與當地詐騙集團配合，待偷渡成功後，以從事詐騙工作來抵償偷渡費用。

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主嫌許姓男子還招募黃姓男子安排偷渡客住宿、駕駛泡棉船載運偷渡客從岸邊出海、接著再由陳姓男子駕駛另一艘漁船接駁泡棉船，接著又轉接到另一艘漁船，待駛出12海浬領海外，再轉乘東港籍「億錩號」漁船（CT4）到柬埔寨，規避港口與安檢通報，跨海偷渡。「億錩號」漁船則由吳姓男子招募陳姓、蔡姓、黃姓男子擔任船長及船員，負責協助出海搭載偷渡客到柬埔寨，3月14日下午，海巡署在東港外海137海浬處查獲「億錩號」，依法逮捕全船人員。

屏東地檢署說，該案涉有組織性跨境犯罪，行為嚴重侵害國家安全與邊境秩序，且多名偷渡者為毒品、槍砲、詐欺等重大案件通緝犯，若偷渡成功恐再從事更大規模之詐騙犯罪，危害甚鉅，因此請法官從重量刑。

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東港籍漁船億錩號偷渡通緝犯及中國偷渡客被查獲。（屏東地檢署提供）

屏東地檢署、海巡署將漁船偷渡嫌犯逮捕送辦。（屏東地檢署提供）

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