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    獨家》受託為茂德收購東森電視趁機內線交易 名律師林則奘夫婦判刑曝光

    知名律師林則奘。（資料照）

    知名律師林則奘。（資料照）

    2025/07/16 16:01

    〔記者張文川／台北報導〕知名建商茂德集團8年前入主東森電視，重大訊息曝光前，受茂德委託處理收購案的知名律師林則奘與其妻袁梅珍，涉嫌趁機提前買賣股票，內線交易套利133萬餘元，被依違反證券交易法起訴，經台北地院審理，依內線交易罪將林則奘判刑3年6月，袁梅珍判3年2月。

    同案被起訴的東森國際謝姓前副總、投資總處某協理的李姓前妻、林則奘的事務所宋姓行政人員、宋的王姓女友人等4人，則被法院認定犯罪證據不足，4人都判無罪。全案可上訴。

    判決指出，律師林則奘負責茂德收購東森電視股權案，重大消息確立時間為2017年9月6日，發布重訊的時間為同年11月2日晚上，限制內部人交易的期間為9月6日起至11月3日中午。

    林則奘於9月6日至13日間，涉透過妻子帳戶以平均每股8.81元買進1450張東森國際股票；之後林參與併購案會議，得知交易雙方對收購金額有歧異，又指示妻子出清全數持股，每股平均賣價9.28元，不法獲利68萬餘元。

    同年10月中旬，林則奘再次受指示與賣方重啟談判，遂將此消息透漏給妻子，妻子於10月13日至27日間，以均價8.8元買進1816張東森股票，擬制獲利65萬餘元，檢方起訴認定林則奘夫婦兩波段內線交易共不法獲利133萬餘元。

    林則奘夫妻皆否認犯罪，供稱受張高祥所託辦理茂德收購凱雷集團所持有的東森電視股權，張高祥自始無意購買，而凱雷集團直至2017年10月30日才同意以169億價格計算東森電視的股權價值，他11月1日才知道張高祥突然改變心意、願意購買股權，他買股前並未得知內線消息。

    合議庭不採信辯詞，認為「消息明確時」的判斷重點，並非在於消息是否必然成真或具有高度可能性，更非固定於某一行為或時點，而應站在一般理性投資人的立場，以「依消息的發展程度，一旦公開，是否足以對理性投資人的判斷決策，產生重要影響」為準，認定林則奘夫妻在消息明確後即進場買賣股，構成內線交易罪。

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