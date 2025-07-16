殺妻案保護令無效？ 強化資訊流通 鄭銘謙：建立機制助聲押判斷

立委吳宗憲（圖右）建議強化高風險案件資訊流通，協助檢察官做為是否聲請羈押的判斷依據；圖左為法務部長鄭銘謙。（記者劉詠韻翻攝）

2025/07/16 16:46

〔記者劉詠韻／台北報導〕新北市近期發生駭人殺妻命案，儘管被害人事前已聲請保護令，仍未能阻止悲劇發生，引發社會對保護令實效與家暴防治機制的質疑。立法院司法及法制委員會今召開家暴防治專題報告，國民黨立委吳宗憲建議強化高風險案件資訊流通，協助檢察官在短時間內掌握全案脈絡，做為是否聲請羈押的判斷依據；法務部長鄭銘謙則回應，將強化資料呈遞與跨機關合作，提升制度實效。

吳宗憲指出，他過去曾任職檢察官，對實務運作頗有體會；目前檢察官在偵辦違反保護令案件時，往往僅能掌握最新一案的筆錄內容，對被害人是否長期遭受施暴、加害人是否有反覆行為等情節難以掌握全貌，因此在短時間內判斷是否聲押，確實存在困難。

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吳宗憲建議，法務部與警政署應加強協調，未來警方在進行警詢時，應更詳細記載被害人過往遭遇，包括歷次報案紀錄與家暴情節，供檢方全盤審酌後做出聲請羈押等處置。此外，警方也應加強對被害人後續狀況的追蹤，確認是否仍持續遭受威脅或虐待；他強調，「今天聲請保護令或許是第一次，但實際上，被害人可能已承受了無數次的暴力。」

對於立委關切，鄭銘謙回應，檢察官是否聲押需依據刑事訴訟法規定，必須有重大犯罪嫌疑、反覆實施之虞等具體事由，且羈押是否核准最終仍由法官裁定。

鄭銘謙補充，未來會持續精進跨機關資訊整合與提供流程，邀集司法院、法務部、內政部警政署派員與會，討論建立家暴高風險評估機制，並將家暴相關資料適時提供檢方參考，以利全案評估與聲押判斷。

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