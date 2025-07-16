花蓮壽豐火警釀4死 消防局初步排除人為縱火

花蓮縣壽豐鄉平和村內一間鐵皮平民宅今天（16日）凌晨發生1起火警，調查人員正在起火點附近蒐證。（記者王錦義攝）

2025/07/16 15:46

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣壽豐鄉平和村內一間鐵皮平民宅今天（16日）凌晨發生1起火警，1家6口僅49歲蘇姓女子與其60歲邱姓丈夫破窗逃出，其餘4人命喪火海。經消防局火災調查科到現場調查起火原因，發現燃燒最嚴重的區域在客廳左側與二樓鐵皮銜接處，研判與電氣因素或是遺留火種有關，初步排除外在人為縱火。

花蓮縣壽豐鄉共和村內的門牌為平和村四區42-32號的民宅，今天凌晨不明原因起火燃燒，住在後面的蘇女與丈夫邱男趕緊破窗逃出，但住在前面客廳旁房間的父親74歲郭姓男子、住在右側的母親68歲蘇姓女子、妹妹38歲郭姓女子及2樓的阿姨67歲楊姓女子不幸葬身火窟。四名罹難者陳屍位置，一樓客廳有一名罹難者，在一樓通往二樓加蓋屋的樓梯附近發現一位，另外在大門旁還有一間小屋子內也發現二具罹難者遺體。

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消防局火災調查科今天上午9點前往災區查看，發現燃燒最嚴重的地方在客廳左側接近廚房跟通往二樓鐵皮樓梯一帶，初步研判就是起火點，起火原因懷疑電氣原因或是遺留火種有關，但目前還未找到相關證據，不過已經排除外在人為縱火，將持續挖掘釐清確切起火原因。邱男則說，客廳那位置平常都放置冰箱、電鍋、熱水瓶等家用電器。

由於火災現場為30多年的老舊平房加蓋鐵皮，建設處正在調查了解是否屬於違建，處長鄧子榆說，受災建物看起來像老房子，不過火警都會有相關的事故鑒定調查，建設處會再了解。由於火災發生的原因有很多種，建築物沒有合法使用基本上就是違章建築、不合規定，建設處未來也會針對違建加蓋或違章違法建物使用造成公安疑慮的部分做加強宣導。

花蓮縣壽豐鄉平和村內一間鐵皮平民宅今天（16日）凌晨發生1起火警，調查人員正在起火點附近蒐證。（記者王錦義攝）

花蓮縣壽豐鄉平和村內一間鐵皮平民宅今天（16日）凌晨發生1起火警，調查人員正在起火點附近蒐證。（記者王錦義攝）

花蓮縣壽豐鄉平和村內一間鐵皮平民宅今天（16日）凌晨發生1起火警，調查人員正在起火點附近蒐證。（民眾提供）

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