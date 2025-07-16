有沒有在看路？台中BMW突飄移撞上皮卡 車主超崩潰：才牽兩週

台中市北屯區北平路4段事故現場。（民眾提供）

2025/07/16 16:12

〔記者許國楨／台中報導〕才牽兩週新車就遇到三寶！台中市一名皮卡車主滿臉無奈，看著愛車車頭慘被BMW撞上，影片今天上傳網路，一票網友直呼「心疼Ranger」，這起車禍發生在北屯區北平路4段，警方初步研判，BMW駕駛疑因身體不適導致偏移車道肇禍，所幸無人受傷。

第五分局今天說明該起事故，50歲張姓女子14日下午駕駛BMW轎車，沿北平路4段往東行駛，途中疑因身體突感不適，導致車輛失控偏移，直接逆向撞上對向謝姓男子（39歲）駕駛的福特Ranger皮卡左前車頭，而事故發生瞬間也被監視器拍下。

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影片中可見BMW原本穩穩行駛，接著突然偏離原車道，整台車「慢慢歪」到對向，女駕駛雖驚覺不對勁但已來不反應，而對向皮卡駕駛雖緊急煞車，仍無法閃避，當場被撞個正著，畫面曝光後，許多網友留言表示「真的躲不了」、「這台皮卡好可憐」、「新車被三寶克死」。

警方表示，現場無人受傷，經酒測雙方均無酒駕情事，詳細肇事原因由鑑定單位分析研判中，呼籲駕駛人如身體不適應避免開車上路，行車時務必保持專注與安全距離，保障行車與他人安全，至於確實肇事原因將進一步分析研判。

雖然車禍未釀成傷亡，但皮卡車主超級心碎：「這台車才剛牽來不到半個月！」不僅氣得跳腳，更痛批BMW駕駛「完全沒在看路」，不少網友也留言力挺：「真的三寶無誤」。

肇事的BMW轎車。（民眾提供）

無端被撞的皮卡，左前車頭明顯受損。（民眾提供）

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