剛滿18歲就當藥頭 街頭交易被警當場逮捕

才剛滿18歲的黃姓少年，疑在台南街頭販毒被警眼尖識破，查獲咖啡包與愷他。（民眾提供）

2025/07/16 17:04

〔記者王捷／台南報導〕黃姓少年才剛滿18歲，就因在街頭販毒被逮。警五分局警備隊副隊長蘇敬修趁著黃男將機車停在路邊清點鈔票時，上前攔查，黃男當場交出66包毒咖啡包、7包愷他命，以及販毒所得2500元，全案依毒品罪嫌移送法辦。

昨天凌晨，蘇敬修下班途中經過南園街巷口等紅燈時，發現一名男子站在一棟透天厝外閒晃，舉止可疑。不久，黃男騎車抵達，打開後座車廂拿出一包物品，蘇敬修遠距觀察後懷疑兩人正在進行毒品交易，立即通知實踐派出所所長歐存峰與警員陳昭佑、葉松裕等人前來支援。

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警方趕抵現場時，發現黃姓少年正低頭清點鈔票，立即上前盤查，並在其機車置物箱內發現疑似毒品，經黃男同意後進行搜索，起出毒品咖啡包66包、愷他命7包，初步檢驗結果分別呈現安非他命與愷他命陽性反應，另查扣販毒所得2500元。

據了解，黃男剛滿18歲不久，但所攜毒品數量不小，行為模式也顯示已有一定販毒經驗。警方不排除其背後有供貨來源與販毒集團介入，後續將擴大追查毒品流向與上下游網絡。

五分局長洪宏榮指出，暑假是青少年接觸毒品與不法行為的高風險期，警方持續執行「青春專案」，除強化巡邏與查緝外，也結合學校、社區與家庭力量推動預防宣導。他呼籲家長與師長應多關心孩子的交友情形與日常活動，別讓年輕生命在毒品面前迷失方向。

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