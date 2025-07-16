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    車上載失聯移工遇臨檢 移工內科車流中「跳上車頂」橫跨多車道逃逸

    失聯移工跳上車頂逃逸。（記者鄭景議翻攝）

    失聯移工跳上車頂逃逸。（記者鄭景議翻攝）

    2025/07/16 15:46

    〔記者鄭景議／台北報導〕台北市內湖警方今（16）日上午在堤頂大道執行路檢勤務時，攔查一輛銀色自小客車。該車邱姓駕駛起初假意配合，卻在員警靠近盤查時突然加速試圖逃逸，所幸警方反應迅速，成功攔下車輛並當場逮捕駕駛及車上一名失聯移工，但另有一人居然趁亂「跳上車頂」後橫跨多個車道逃離現場逃逸，當時正值內科上班時間車流量高場面一度驚險，所幸未造成人員傷亡，警方目前持續追緝中。

    內湖分局西湖派出所表示，今天上午7時許，員警於堤頂大道一段執行巡邏與臨檢勤務，依法攔查一輛銀色自小客車。該車靠邊停車後，當員警上前準備盤查時，駕駛突然踩油門加速駛離，員警立即大聲喝令停車。駕駛在滑行一段距離後停下，員警迅速上前控制車內人員。

    警方指出，車內共3人，其中駕駛為66歲邱姓男子，另名乘客為25歲越南籍失聯移工LE BA。第三名坐在駕駛座後方的白衣男乘客，則成功跳下車，即使員警一度抓住他，他仍奮力掙脫爬上車頂，還橫跨多個車道最後跳下路肩，成功逃離現場，警方目前尚在追查中。所幸整起過程中無員警受傷或遭拖行。

    據了解，邱男一行人是從桃園出發，準備要去工作卻遇上臨檢。其中邱男涉嫌妨害公務，警方當場逮捕，並依規定移送士林地檢署偵辦；25歲的越南籍移工則由移民署專勤隊接手安置與調查。警方也針對邱男不依指示停車接受稽查，依《道路交通管理處罰條例》第35條第4項第1款開立舉發單。

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