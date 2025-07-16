裁判費漲價 藍委林倩綺建議司法院審慎評估：恐壓垮弱勢訴訟權

司法院副秘書長王梅英回應，為確保人民訴訟權益，目前已設有「訴訟救助制度」。（記者劉詠韻翻攝）

2025/07/16 16:37

〔記者劉詠韻／台北報導〕國民黨立委林倩綺今（16日）於立法院「家庭暴力防治法保護令核發報告」專題會議中，針對司法院今年調升民事訴訟與非訟事件裁判費提出質疑。她表示，裁判費制度的調整不能僅從財政效益或行政成本出發，更應重視弱勢民眾的司法進路權，否則將使一般家庭在面對家事或財產紛爭時，難以負擔訴訟成本，進而喪失透過司法途徑伸張正義的機會。

司法院副秘書長王梅英回應，為確保人民訴訟權益，目前已設有「訴訟救助制度」。若當事人因經濟困難無力繳納裁判費，得向法院申請免納，經核准後可全額免繳至訴訟結束，並依判決結果決定最終由哪一方負擔相關費用，例如被告敗訴，則由被告負責訴訟費用。

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現行民事與非訟程序採「裁判有償主義」，當事人在起訴、上訴或聲請時須繳納裁判費，過程中還可能負擔證人旅費、鑑定費等。雖然原則上由敗訴方承擔訴訟費用，但勝訴一方仍需先行墊付。林倩綺指出，現行裁判費標準已近20年未調整，制度檢討固然有其必要，然而本次司法院提出的調幅可能對一般民眾造成實質衝擊。

根據司法院修正內容，民事訴訟中與財產權有關的案件，若訴訟費在新台幣10萬元以下，裁判費加徵五成；10萬元至1000萬，則加徵三成；逾1000萬部分，加徵一成。林倩綺表示，站在司法院的立場，透過物價、成本導向進而調升訴訟費，但對一般民眾如財產爭議、身分確認等家事糾紛，或原本對裁判不服的救濟程序，都有可能因此遭受波及，可謂實質上的問題。

林倩綺指出，司法院以物價與制度成本為由調升裁判費，恐對涉及財產分配、身分確認等家事糾紛的民眾造成額外負擔，尤其低收入與中低收入戶可能因而卻步。她呼籲司法院應就政策方向廣納法律實務界與民間意見，重新檢視調整的正當性與比例原則，並審慎評估短時間內調漲是否合宜。

儘管制度設有緩衝機制，林倩綺仍質疑，裁判費制度應以權利保障為核心，非僅考量財政或行政效率，呼籲司法院審慎評估調漲時機與影響，並進行更廣泛政策溝通。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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