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    首頁　>　社會

    閃燈路口皆未減速相撞1死 男駕駛判10月 女騎士喪女緩刑

    媽媽騎機車載女兒與開車黃男於圖中路口碰撞，母女飛落一旁農田裡，女兒送彰濱秀傳急救不治。彰化地院依過失致死罪判黃男10月徒刑，母親則是行經閃黃燈未減速，考量其承受喪女之痛，判處2月徒刑、緩刑2年。（民眾提供）

    媽媽騎機車載女兒與開車黃男於圖中路口碰撞，母女飛落一旁農田裡，女兒送彰濱秀傳急救不治。彰化地院依過失致死罪判黃男10月徒刑，母親則是行經閃黃燈未減速，考量其承受喪女之痛，判處2月徒刑、緩刑2年。（民眾提供）

    2025/07/16 16:27

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣伸港鄉去年10月發生一起死亡車禍，一名陳姓媽媽載著愛女急著回家，來到閃光黃燈路口，遭遇開車20歲水電工黃男，雙方都未減速、撞在一起，女兒被撞拋飛、傷重不治。該案經彰化地院審理，依過失致死罪判黃男10月徒刑，母親則是行經閃黃燈未減速，法官考量其承受喪女之痛，判處2月徒刑、緩刑2年。全案仍可上訴。

    判決書指出，陳女載著女兒沿彰新路往西行駛，黃男開車沿中華路往南行駛，雙方於路口碰撞，母女飛落一旁農田裡，女兒右股、右脛骨折，送彰濱秀傳急救不治。

    法官表示，這起意外發生主因，係黃男沒有遵守閃紅燈路口「停車再開」規定，陳女行經閃黃燈路口未減速，責任較輕，且承受喪女之痛，身心已極度煎熬。少女死亡對家庭造成無法彌補的傷害，母親既是肇事者又是受害者家屬，雙重身分使她的痛苦遠超一般刑罰能衡量。黃男雖嘗試和解，但因賠償金額落差過大未能達成，依過失致死罪判處10個月徒刑；陳女則獲判2個月、可易科罰金，並緩刑2年。

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