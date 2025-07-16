停電點蠟燭阿嬤葬身火窟 爆家屬被要求拍防災照 南消：無強迫

7月12日晚間，住在台南七股的88歲吳姓老婦人因家中停電點蠟燭照明，引發火災，不幸命喪火窟，有媒體報導事後消防隊要家屬拿預防火災海報拍照，引發家屬與里長不滿。（民眾提供）

2025/07/16 15:59

〔記者王俊忠／台南報導〕丹娜絲颱風侵襲台南，造成七股地區連日停電，1名88歲吳姓老婦人在家點蠟燭照明，不幸於7月12日晚間引發火災，命喪火窟。有媒體報導事後消防隊要家屬拿預防火災海報拍照，引發家屬與里長不滿及怒斥。南市消防局今天聲明，這是火災發生後的防災宣導工作，當天家屬對拍照全力配合、現場氣氛和諧，並無強迫拍照之事。

有媒體報導指，案發後消防隊登門送上火災警報器，並要求死者吳婦的黃姓兒子手拿如何預防火災的宣導海報拍照，讓黃男十分錯愕；地方里長見狀怒斥，「你給一個剛被大火燒掉房子的人送火災警報器，會不會太離譜？」

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南市消防局16日回應，對此次火災不幸罹難的市民表達最深切的哀悼與遺憾，也對其家屬致上慰問。案發後2日，該局同仁與吳婦家屬聯繫後，依往例進行防火宣導與社區居家訪視作業，原意是希望協助社區居民強化用火用電的正確觀念。消防局於案發後會製作相關案例做為宣導，避免類似憾事再發生。當天家屬對於拍照一事全力配合，且現場氣氛和諧，並無強迫要求拍照情事。

消防局表示，該局長期以來推動「住宅用火災警報器設置計畫」，常藉由發生火災案例向鄰里或社區進行火災預防宣導，此次為現場消防人員延續既有作業流程。該局一向以保障市民生命安全為職志，對於任何能讓制度更進步的意見，消防局都將誠懇面對、積極回應，敬請社會大眾理解與支持，並給予基層救災人員繼續為民服務的空間。

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