新北下午列大雨警戒區 消防通報各地水域遊客上岸

新北市今天下午被發布為大雨訊息告警警戒區，消防局預先部署，透過全市位於三峽大豹溪等防溺小組，機巡通報遊客上岸；圖為日前新店粗坑壩SUP玩家溺水處，台電於水域岸邊豎立禁止戲水告示。（記者吳仁捷翻攝）

2025/07/16 14:53

〔記者吳仁捷／新北報導〕中央氣象署針對新北市、台北市等多個縣市，今天下午1時34分許發出災防告警大雨即時訊息，針對山區暴雨溪水暴漲警示，呼籲大台北發生暴雨，留意溪水暴漲並儘速遠離溪流，持續到下午，由於新北市烏來日前才傳出救援粗坑壩溺水SUP泳客受困，導致2名消防員殉職、1名義消重傷，新北市災害應變中心、消防局也加強於烏來南、北勢溪、三峽大豹溪、坪林等區防溺機巡，結合各地防溺救難團體，提前警告遊客上岸。

新北市消防局表示，因應中央氣象署今天下午發布災防告警大雨即時訊息，針對山區暴雨溪水暴漲警示，且氣象署接連針對新北市等區發布豪雨特報、大雷雨即時訊息，消防單位通報原本暑期已在三峽大豹溪、烏來、坪林等水域防溺的消防員、駐點救難團體，呼籲遊客及時上岸。

請繼續往下閱讀...

據了解，近日酷暑，民眾湧入大豹溪、烏來、坪林等地水域，加上發生消防員救溺殉職、重傷及溺水等意外，消防單位預防類似災害發生，預先部署提前啟動相關機制，避免相關災害、意外發生，同時呼籲暑假帶隊溯溪等營隊，留意相關告警訊息，避免讓師生陷入險境。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法