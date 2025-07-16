不當管教挨罰並吊照 彰化教保員告園方違法解僱求償243萬

彰化縣教育處調查發現，該「主教」在2週內疑涉153次不當對待，包括辱罵、罰站、關廁所等行為，縣議員許雅琳（左5）昨陪同家長召開記者會，對縣府調查報告與裁罰表達不滿。（記者張聰秋攝）

2025/07/16 15:30

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣一家準公共化連鎖幼兒園去年（2024）年底爆發至少6名幼童遭疑似不當對待，引發社會關注。縣府調查後對主要教保員（簡稱「主教」）開罰23萬元並吊銷教保資格3年，園方也遭裁罰6萬元。不過，遭解聘的「主教」反控園方違法解僱，向彰化地方法院提起民事訴訟，求償243萬0720元，案件審理中。

這名「主教」主張與園方僱傭關係仍然存在，向法院訴請確認僱傭關係並要求支付工資、退休金或資遣費賠償，法院以勞基法強制退休年齡推算尚有5年可工作，按月薪3萬9200元計算5年總薪資，再加上一次性補償金，今年3月核定訴訟標的總額為243萬0720元。

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彰化縣政府勞工處指出，目前尚未收到這起勞資爭議調解案，當事人應該是直接走法律程序，尋求解決。

對此，幼兒園在澄清說明信中提到此一民事訴訟，園方對這名「主教」不服被解僱而提告深感遺憾；在發現「主教」不當管教行為後，立即停止該「主教」的職務並依法解僱，表明園方對不當管教行為「零容忍」的立場與堅持。

整起事件，教育處調查發現，該「主教」在2週內疑涉153次不當對待，包括辱罵、罰站、關廁所等行為，助教則有5次紀錄，未被罰錢但要上課。雖縣府已開罰並吊照，仍有家長不滿懲處太輕，昨天（15日）在彰化縣議員許雅琳陪同下二度召開記者會，要求針對性侵等疑點重啟調查。教育處則表示，調查由外聘專家進行，是否涉及傷害或性侵仍待司法調查，將依判決結果再行處理。

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當事幼兒園在澄清信中對被教保員提告求償訴訟，深表遺憾。（民眾提供）

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