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    花蓮火災四死傳未裝住警器 鐵皮屋如烤箱錯失逃生黃金期

    花蓮發生平房四死火警，消防署呼籲裝設住警器，提高火災初期逃生黃金期獲救機會（消防署提供）

    花蓮發生平房四死火警，消防署呼籲裝設住警器，提高火災初期逃生黃金期獲救機會（消防署提供）

    2025/07/16 15:08

    〔記者吳仁捷／新北報導〕花蓮縣壽豐鄉一場火警不幸奪走四名住戶性命，據消防單位初步了解，起火戶為鐵皮加蓋平房，屋內沒裝警報器，失去提前告警機會，加上鐵皮加蓋，容易蓄熱、導熱，且不具防火時效，導致初期火載量極大，整間房子陷入火海，終釀成無法挽救悲劇。

    據了解，除了蘇姓夫妻逃生，其餘四名死者為74歲郭姓男子、68歲蘇姓女子、67歲楊姓女子、38歲郭姓女子均嚴重碳化，疑有初期逃生跡象；消防單位初判，屋內以木材混蓋，加上鐵皮加蓋門窗遭燒毀後，大量空氣竄入加速助燃，導致屋內儼然淪為烤箱，加上火勢瞬間大作，屋內住戶極有可能逃生無門，就遭嗆昏後慘遭祝融吞噬。

    不具名消防官指出，凌晨火警民眾因入睡，遭火煙驚醒時，火勢已燃燒相當時間，住戶錯失第一時間的黃金逃生時間，呼籲民眾在家中至少裝設一顆住宅用火災警報器，於火災初期、第一時間發出高分貝警示聲，即時叫醒住戶，初期逃生、因應，都能大幅提升獲救機率。

    資深消防官透露，鐵皮屋因結構和材質不具防火時效，加上高溫高熱傳導迅速，失火後情況均相當嚴重，消防單位一再呼籲民眾挑選具防火時效的建材，就是在發生火災時，能增加防火時效，延長獲救機會。

    消防官透露，一般鐵皮、木材隔間易燃且不具防火時效，不僅火勢瞬間擴大，且受困者無處躲藏，目前民眾或建商裝潢時，會選用具防火時效、證明的石膏板、矽酸鈣板、石膏板、水泥板等耐火建材，都能延緩火勢蔓延，增加獲救機會。

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