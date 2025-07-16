「感謝主人賞識」逼女憨兒遵守性奴隸條款 變態男判15年

陳姓男子結識一名有輕度智能障礙A女，強逼她成為專屬性奴隸，並施以性虐待，被嘉義地院判刑15年。（資料照，記者丁偉杰攝）

2025/07/16 15:18

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕經營便當店的陳姓男子結識一名有輕度智能障礙A女，強逼她遵守「性奴隸條款」成為專屬性奴隸，半年期間一再要求A女發生性行為，並施以性虐待，過程中要求A女說「很爽很舒服，感謝主人的賞識」，行徑變態，東窗事發後，陳男竟向A女求償689萬元。嘉義地院審理後，日前依對精神障礙或其他心智缺陷之人犯加重強制性交等罪，判陳男15年有期徒刑。

判決書指出，20多歲陳男於2020年2月透過友人認識A女後，認為A女有輕度智能障礙、習慣聽話等情形，用LINE傳送「性奴隸條款」共12條要她遵守，內容包含「跪下裸體聽從陳○○是重要象徵」、「一旦開始我就不再擁有自由，一切以陳○○為中心。都需要由陳○○控制。若陳○○要求過份，也必須照做」、「若違反此同意書內容願意承受任何處罰」等。

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此後半年期間，陳男對A女犯下1次強制罪、3次強制性交罪罪、1次恐嚇危害安全罪。陳男曾帶A女至租屋處，以執行條款為由，甩A女耳光打到耳鳴，並恫嚇說「妳要聽話而且我說過主人色、你要更色，記得嗎」，並傳訊恐嚇「妳要說請打，因為妳是性奴隸」，後續強逼她執行契約。

陳男要求A女以「主人、賤奴」互稱，要求A女拍裸照給他，發生性行為時邊拿衣架打A女對她強制性交，完事後還要求A女說「很爽很舒服，感謝主人的賞識」。

判決書表示，A女對於陳男的虐待，雖心生畏懼，但誤認自己是陳男的女朋友而言聽計從，甚至經期也被陳男要求執行契約，被以皮帶綁住脖子、手腳，還被陳男徒手或用衣架、拖鞋等物施暴，要求學狗爬咬東西給他，甚至要求將內褲塞在嘴裡、拿筷子性侵導致出血等。

2020年8月，陳男不滿A女將此事告訴別人，約她見面解除契約，A女拒絕後，陳男不斷恐嚇，並到A女工作地點騷擾，被警衛察覺有異後報警。

法官審理，A女智力相當於小學四、五年級學生，對別人無理的要求，不會想到拒絕；陳男犯案後不知反省，反而揚言要A女賠他689萬元，惡性重大，依犯對精神障礙或其他心智缺陷之人犯強制性交罪、強制罪、恐嚇危害安全罪，處15年徒刑。

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