搞笑酒駕宣導片爆紅！ 台中警請出阿飄、茫猴接力勸世

台中警方統計，今年迄今酒駕死亡人數，較去年同期降幅達22.2%。（圖由警方提供）

2025/07/16 16:05

〔記者許國楨／台中報導〕「千萬別喝酒開車，不然下一站就跟我一樣……在地府考駕照！」台中市警局為防制酒駕絞盡腦汁，打造4部靈異又爆笑的短影音，找來「阿飄」輪番上陣勸世，將酒後不開車觀念用最幽默的方式塞進觀眾腦中，成效不只笑聲滿點，今年以來酒駕事故死亡人數，降幅更達22％，未來將持續滾動檢討。

台中市警局交通大隊為了讓酒駕宣導不再淪為「背誦考題」，祭出一連串創意影片，靈異、搞笑、翻譯腔全上陣！最新推出的這支影片畫面一開場就是「女鬼攔車」，斗大字幕寫著：「千萬不要停下來」，不只車主不敢停，觀眾的笑聲也停不下來，還有辦公桌上正義女警，搭配動畫小猴子喝醉倒地，螢幕文字直接寫著：「Monkey 茫去」，讓民眾直呼「警察文案編輯也太會了」、「邊笑邊學到交通觀念」。

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交大表示，今年陸續製作了4部創意短影音，前往監理站針對初領駕照及酒駕再犯的民眾辦理道安講習時，播放短影音，另外也會請民眾戴上酒駕模擬眼鏡，實際體驗酒精對人體感官與反應能力的影響，讓人未飲酒民眾也能體驗「酒醉狀態」。

交大指出，今年1月1日至6月30日止，酒駕交通事故7人死亡，較去年同期死亡減少2人，降幅達22.2%；酒駕交通事故545人受傷，較去年同期減少81人，降幅達12.9%，顯現防制酒駕已有效果；市警局長李文章說，今年上半年取締汽機車酒駕2956件，取締量能居六都第一，警方將持續以「執法與宣導並重」策略，全面落實防制酒駕工作。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

警方防酒駕請出「阿飄」上陣勸世。（圖由警方提供）

警方拍攝趣味短影音籲民眾勿酒駕。（圖由警方提供）

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