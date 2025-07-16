追酒駕遭衝撞開槍打死乘客判無罪 曾沛恩：感謝司法還他公道

桃園市八德警分局八德所副所長曾沛恩，於2020年間因取締違規酒駕案件，開槍打死乘客，全案纏訟五年終判無罪，曾沛恩目前擔任四維所所長。（記者謝武雄攝）

2025/07/16 15:43

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市警局八德分局四維派出所長曾沛恩，於2020年間擔任八德所副所長期間，因取締酒駕遭人開車衝撞，他連開5槍嚇阻，後座女乘客意外中彈送醫不治，曾員被檢方依過失致死罪起訴，但一、二審均判無罪，最高法院今仍判決無罪定讞，對此，曾沛恩表示，尊重最高法院判決。

曾沛恩說，全案纏訟5年，除感謝司法還他公道，更感謝警察局長官承受各界壓力下，全力挺同仁，未來他將持續維護社會公義，依法使用警械執行職務，保護人民生命財產安全。

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曾沛恩於2020年3月27日深夜巡邏時，見違規停車欲上前盤查，駕駛吳男卻因酒駕而拒檢逃逸，除不理會曾員廣播要求停車，還3次倒車衝撞警車企圖逃逸，曾見狀立即拔槍，朝吳男車輛後方連開5槍，其中2槍射入後座，擊中坐在車內右後方的楊女，送醫傷重不治身亡，檢方認定，曾員用槍逾越比例原則，依過失致死罪嫌起訴。

一審法官比對彈道，認為曾員都是往下方開槍，用槍時機符合警械使用條例，判曾員無罪，二審高院判決仍認為曾並無過失而無罪，最高法院仍認定應以員警身歷其境的判斷為準，而非事後諸葛予以評斷，認定曾員用槍符合合理使用槍械範疇，並無過失，判決無罪確定。

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