基隆老字號「世紀糕點」欠稅70萬 冰櫃遭查封即將拍賣

法務部行政執行署宜蘭分署連日來前往查封世紀糕點查封店內蛋糕冰櫃與烤麵包機。（記者林嘉東翻攝）

2025/07/16 13:47

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市老字號糕點連鎖店「世紀糕點」積欠營業稅、健保、勞保累計達台幣70萬餘元。法務部行政執行署宜蘭分署連日來前往查封世紀糕點內5個蛋糕冰櫃與烤麵包機，其中2個冰櫃將於近日拍賣。

宜蘭分署日前接到財政部北區國稅局信義稽徵所通知，世紀糕點累計積欠營業稅及健保、勞保費合計達70萬餘元；經執行官通知許姓負責人繳納欠款，許男均未到場處理，追查糕點店每日營收發現，世紀糕點只有大筆貨款入帳，隨即提領一空，並非無繳款能力。

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行政執行官自7月14日起至一連3天，至世紀糕點信一路、仁五路分店，查封店內5個蛋糕冰櫃與1個烘麵包機；據指出，被查封的5個冰櫃中，有2個是店家購置的，另3個冰櫃是向冷凍櫃業者承租，執行官將優先拍賣2個店家購置的冰櫃，另3個冰櫃將等世紀糕點提出承租等證明文件後，再決定是否拍賣。

行政執行官鄧順生表示，許男如再不提出適當的清償計畫，宜蘭分署將於8月4日上午11時在基隆行政執行官辦公室拍賣世紀糕點購置的2個冰櫃，因此鄧呼籲市民，欠稅戶在收到移送機關通知繳款單後，務必在期限內繳納，切勿置之不理，若經濟狀況困難無力清償，應主動聯繫執行署商討如何分期。

創立於1980年的世紀糕點是基隆市老字號糕餅店，製作各式美味節慶蛋糕茶點及團購餐盒，包辦外燴、尾牙等外食項目，其中，特色酥餅參賽多次獲獎，成為北台灣百大伴手禮名店；全盛時期總店加分店有多達6家，目前只剩2家。

法務部行政執行署宜蘭分署連日來前往查封世紀糕點查封店內蛋糕冰櫃與烤麵包機。（記者林嘉東翻攝）

創立於1980年的世紀糕點是基隆市老字號糕餅店，全盛時期總店加分店有多達6家，目前只剩2家。（記者林嘉東攝）

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