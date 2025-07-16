「台灣民政府」秘書長林志昇夫婦吸金 判賠143萬

「台灣民政府」秘書長林志昇（已死亡）、林梓安夫婦虛構美國政府將接管台灣，民眾申辦台灣民政府身份證等證件，將來可獲得各種福利而吸金，林姓男子不滿被騙求償，高院判決林女應賠償林女143萬元。（記者楊國文攝）

2025/07/16 15:03

〔記者楊國文／台北報導〕「台灣民政府」秘書長林志昇與妻子林梓安等人，被控虛構「美國政府」將接管台灣，吸金逾7.1億元被桃園地檢署起訴，檢調搜索時，在林家豪宅衣櫃赫見1.3億元現鈔，桃園地院審理後依299個詐欺取財罪、洗錢等罪，重判林梓安19年徒刑，沒收不法所得，林志昇因死亡，涉案部分獲不受理；林姓男子主張因誤信林志昇夫婦謊言，申辦台灣民政府身分證件、捐款，求償143萬多元，高等法院維持一審判決，判林女應全數賠償。

林梓安、林志昇被控打著「美國政府」將接管台灣、接管後須聘用大量政務官等口號，透過發行身分證、車牌、旅行證及任官課程吸金，甚至以向美國提出接管台灣的訴訟案向會員募款，吸金7.1億元。

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林姓男子提告求償指稱，林志昇成立台灣民政府（Taiwan Civil Government），對外謊稱美國政府將移轉政權給台灣民政府，因此台灣民政府將派人與美國政府官方機構進行聯繫與交流。

林梓安和林志昇於2014年6月20日至2018年5月10日間，向他訛稱申辦台灣民政府的身分證、旅行證件、參加法理課程及捐款贊助向美國法院提出的訴訟案（控美案），在台灣民政府執政後，可獲得各種福利，他誤信而陸續繳交申辦台灣民政府身分證費用新台幣1000元、申辦台灣民政府旅行證件6000元、參加課程費用2萬4000元及控美案捐款140萬元，被騙共計143萬1000元，請求法院判決林女返還。

桃園地院判決林梓安應返還林男143萬1000元，林女不服，上訴高等法院。

高等法院審理認為，林志昇以美國政府將移轉政權給台灣民政府等不實言論包裝詐術，遂行詐欺取財行為，而林女確有參與台灣民政府的運作、掌握財務、行政及人事等業務，而與林志昇共同觸犯詐欺取財犯行。

高院指出，林男被林志昇、林女詐騙，陸續繳交款項143萬1000元，林志昇、林女將全案詐得款項據為己有，挪作私用，除購置不動產外，並匯入林女胞妹帳戶、林女的海外帳戶及民政府基金會美國銀行帳戶，且於檢調搜索林女住處現場，自衣櫃起出現金1億3000萬元，被認定是詐欺取財不法，林女應負損害賠償責任，仍判決賠償林男143萬1000元確定。

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