日本公務員來台變「攝狼」！北捷偷拍女子裙底被起訴

日本岩手縣政府35歲公務員佐佐木，今年6月來台觀光，卻在搭機返日當天，於台北捷運中山站搭乘扶梯，持手機偷拍前面「短裙妹」的裙底風光。偷拍示意圖。（資料照）

2025/07/16 13:27

〔記者張文川／台北報導〕具有碩士學歷的日本岩手縣政府35歲公務員佐佐木，今年6月來台觀光期間順道勘察台灣農產，卻在搭機返日當天，於台北捷運中山站搭乘扶梯，持手機偷拍前面「短裙妹」的裙底風光，被害女子發現攔下並請保全報警逮人，士林地檢署為了防逃，聲押佐佐木獲准；事件曝光後，日本媒體廣為報導，驚動岩手縣政府派2名官員開記者會道歉；士檢今日偵結，依妨害性隱私罪將他起訴。

6月8日早上9時許，佐佐木搭乘台北捷運到中山站，搭乘電扶梯要出站時，見前方身著短裙、雙腿纖細的25歲辣妹，他居然拿出手機開啟錄影功能，偷拍她的裙底風光。

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不過，因手法粗糙拙劣、動作太大，被害女子查覺背後有「攝狼」，在電扶梯盡頭將他攔下，並請在附近的保全員協助報警；轄區警方獲報到場，查看佐佐木手機找到多段偷拍錄影檔，佐佐木供稱一時忍不住，才拿出手機偷拍，以為沒有人察覺。

佐佐木任職於日本岩手縣府農林水產部，6月5日至8日來台觀光並考察農林產業，原定8日晚間搭機返回日本，卻在最後一天偷拍落網，檢方為防止他出境逃罪，聲押獲准，今日偵結起訴。

日本公務員在台灣偷拍被捕，事件曝光後引起日方關注，產經新聞等多家媒體都予以報導，岩手縣政府6月18日證實佐佐木是農林水產部職員，原定6月8日返日，但在事發後延長休假，未按時返回工作崗位，直到同月12日上司起疑其行蹤，聯絡家人，家人循外交管道聯繫日本駐台機構，證實他因涉嫌偷拍而被台灣的法院收押。

岩手縣政府為此派出2名主管官員，開記者會向縣民90度鞠躬道歉，對於職員的在外行為感到深切遺憾，強調將會根據案件進展，採取相應處置。

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