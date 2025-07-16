壽豐大火4死蘇花公路搶通英雄救妻逃生 見濃煙竄入破壞鋁窗

花蓮縣壽豐鄉發生四死火災意外，縣長徐榛蔚、鄉長曾淑懿等人帶著物資前往關心，邱姓男子破窗逃生跟妻子一起獲救。（記者王錦義攝）

2025/07/16 14:34

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣壽豐鄉位於共和村內的平和村四區一處鐵皮加蓋房屋，今天凌晨發生死亡火災，同住的一家六口，僅住後面的2夫妻破窗逃生，火勢迅速蔓延全屋，其餘4人逃生不及，不幸罹難；火勢耗時約2小時撲滅，入內搜救，被燒死的4人遺體分布在一樓大門前後、樓梯附近及房間內。

這起火災生還者為60歲邱姓男子和他49歲妻子蘇女，邱男是怪手司機，過去每逢蘇花公路落石阻斷，都是他在第一線，冒著風雨跟落石危險開怪手搶通。邱男說，今凌晨零時許花蓮有地震，老婆就起床聞到濃煙味，他一打開門就看到濃煙竄入，馬上關上房間，然後一直用力推鋁窗，把鋁窗破壞掉，然後跟老婆從鋁窗爬出屋外；他原本在台北做工程，但這3、4年因為岳父失智，跟著老婆返鄉幫忙照顧，因為會開怪手，就被介紹去做蘇花公路的搶通工作，每次颱風、豪雨都要在現場待命。

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獲救的蘇女說，他們從窗戶逃生，然後一直在外面喊媽媽、妹妹，然後拍鐵皮外牆都已經很燙，等消防車來的時候已經全部燒起來，當時報案有特別說他們家雖然是平和村的門牌，但是是在共和村月眉大橋這一邊的，還有講附近民宿的地標。媽媽原本姓楊被蘇家收養所以改姓蘇，因此住在二樓過世的阿姨姓楊，媽媽也很有愛心，一直都幫忙照顧有身心障礙阿姨、還有姊姊的小孩，這次都不幸喪生。

縣長徐榛蔚、壽豐鄉長曾淑懿今也到現場關心說，起火的民宅內，共一家六口同住，分別為蘇女的74歲父親、68歲母親、38歲妹妹及67歲的楊姓阿姨；生還者為49歲的蘇家女兒與夫婿60歲邱姓男子，火災當下2人從房間破窗逃出，才得以倖存，目前已經安排二人到民宿暫住；共和村只有一兩戶是平和村，造成對外聯繫不便，曾淑懿也應允將會協助門牌整編。

鄉長曾淑懿說，鄉公所針對意外死亡鄉親辦理鄉親意外救助金一人30萬；達成基金會棺木代金一人7000元，公所轉知農會查詢具有農保資格的郭老先生可以請領農民喪葬補助30萬6000元；另外，原住民重大災害救助往生者一人5萬元、原住民族委員會團體意外保險（針對25-65歲）30萬元，只有38歲罹難者郭姓女子符合資格，至於公所民政課也會協助向縣政府申請災害救助金，死亡每人20萬元，安遷救助兩人每人2萬元。

花蓮縣壽豐鄉發生四死火災意外。（記者王錦義攝）

花蓮縣壽豐鄉發生四死火災意外，縣長徐榛蔚、鄉長曾淑懿等人帶著物資前往關心，邱姓男子（後排左三）破窗逃生跟妻子一起獲救。（記者王錦義攝）

花蓮縣壽豐鄉發生四死火災意外。（記者王錦義攝）

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