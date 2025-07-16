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    老公外遇簽協議再犯罰200萬 老婆釋善意：「每週煮飯2天」

    黃姓男子與小三糾糾纏被老婆提告違約索賠200萬元。（情境照）

    黃姓男子與小三糾糾纏被老婆提告違約索賠200萬元。（情境照）

    2025/07/16 14:33

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕黃姓男子外遇被老婆抓到，他坦承錯誤簽下協議書，同意再跟游姓小三有來往就賠200萬元，再加上每月3萬元生活費，老婆見老公「迷途知返」也釋出善意，在協議書上承諾自己「每週煮飯2天」，結果黃男跟小三糾糾纏再被抓包，老婆氣炸要他賠251萬元，法官認為違約金200萬太高，酌減至10萬元，加上51萬元生活費，判黃男應賠老婆61萬元。

    判決指出，從事保險業的黃姓男子和老婆結婚5年後，被老婆發現他與游姓女子外遇，黃男坦承出軌，老婆雖然原諒他，但要求黃男簽下協議書，除了再犯要賠200萬元（無限期，以次數一次皆為200萬元）外，每月還要付3萬元生活費。

    黃妻見丈夫服軟，自己也釋出善意，同意在協議書上加註自己「每週煮飯2天」，結果黃男簽完協議書後不久，又再度跟游女糾糾纏，黃妻發現老公違約，提告要求黃男賠200萬元，還要給付17個月的生活費共51萬元。

    高雄地方法院審理時，黃男否認偷情，辯稱游女是他的客戶，兩人只有業務往來，沒有私情，並反控妻子去練歌場小吃部擔任陪酒女郎，凌晨才回家，完全不顧他身為丈夫之尊嚴，且協議書不是他親簽，不能算數。

    法官將協議書送交調查局鑑定筆跡，確認協議書上的簽名是黃男親自簽名，且黃男確實違反協議書規定，與游女除了公務外還有私下連絡，但考量違約金200萬元過高，因此酌減至10萬元，再加上未付的51萬元生活費，判黃男應賠老婆61萬元，可上訴。

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