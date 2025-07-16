台中18歲女遭割頸受傷！前男友行兇逃回新北落網

警方將蕭男帶回偵辦。（警方提供）

2025/07/16 13:01

〔記者許國楨／台中報導〕台中市北區驚傳情殺案件！23歲蕭姓男子為求復合，竟騎機車自新北南下台中，深夜在18歲林姓前女友住處附近談判未果後，情緒失控，竟持利器狠劃對方頸部及手指，造成現場血跡斑斑，嚇壞鄰里，所幸林女經搶救無生命危險。警方獲報後循線調查，今天上午在新北中和區將蕭男緝捕到案。

案件發生於15日晚上10點半左右，台中市北區天祥街巷內突傳尖叫聲，警方據報火速趕抵，發現林姓女子頸部與右手指遭利器割傷，經送醫縫合治療，目前由其母親陪伴照護中，警方立即調閱監視器與訪查鄰居，確認犯案者為林女前男友蕭姓男子。

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據了解，兩人上月剛分手，蕭男疑難以接受，昨晚騎機車從新北市中和區一路南下至台中，試圖挽回感情未果後竟痛下毒手，行兇後，他隨即騎機車逃逸返回新北市，警方隨即鎖定其動向，今天清晨先在其中和住處附近尋獲其機車，隨後於上午9時許將其逮捕。

警方表示，整起案件屬情感糾紛引發的暴力事件，所幸未釀人命，已協助林女聲請緊急保護令，並由社政單位介入協助後續關懷與輔導事宜，盼能儘速安定其身心狀況，恢復平靜，另蕭男已帶回台中偵辦，後續將依家庭暴力傷害罪及殺人未遂罪嫌移送台中地檢署偵辦。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

警方循線將蕭男緝捕到案。（警方提供）

行凶現場血跡斑斑。（民眾提供）

警方拉起封鎖線採證。（民眾提供）

警方掌握蕭男騎機車北返影像。（警方提供）

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