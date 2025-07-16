花蓮壽豐火警釀4死！疑鄉下門牌混亂影響搶救先機

花蓮縣壽豐鄉共和村內的平和村四區一處鐵皮加蓋房屋，今天凌晨發生4死火災。（記者王錦義攝）

2025/07/16 13:13

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣壽豐鄉共和村內的平和村四區一處鐵皮加蓋房屋，今天凌晨發生死亡火災，同住的一家6口，僅住後面的2夫妻破窗逃生，火勢迅速蔓延全屋，其餘4人逃生不及，不幸罹難；火勢耗時約2小時撲滅，被燒死的4人遺體分布在一樓大門前後、樓梯附近及房間內。這起火警受災戶為「共和村中的平和村民」，疑鄉下地區門牌混亂，影響搶救先機。

生還者為60歲邱姓男子和他49歲妻子蘇女，蘇女說，今凌晨0時18分發生地震，她起床查看聞到濃煙，叫先生起來，一開門就竄入濃煙，馬上關上門，然後把後面的鐵窗破壞掉，他們從窗戶逃生，一直在外面喊媽媽、妹妹，並且拍鐵皮外牆都已經很燙，等消防車來的時候已經全部燒起來，當時報案有特別說，他們家雖然是平和村的門牌，但是在共和村月眉大橋這一邊的，還有講附近民宿的地標。

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死者為74歲郭姓男子、68歲蘇姓女子、67歲楊姓女子、38歲郭姓女子。消防局指出，今天0時23分接到報案，第一時間報案門牌號碼有問題，有錄音檔，0時24分派車，經查詢地圖後覺得奇怪，30分時回撥報案人詢問附近的地標，0時34分第一組消防車抵達平和四區現場發現沒有火煙，懷疑地址有問題，0時36分報案人二度報案提示附近民宿地標，0時48分消防車抵達，現場已經全面燃燒。

平和村長張裕勝說，這戶人家是共和村中的平和村民，雖然行政地理位置位於共和村，但門牌是編在平和村，投票也在平和投票，就是40多年前他們原本住在靠近荖溪那邊平和村，但後來往現地搬遷，但當時全部都是農地，沒有行政門牌，因此就繼續沿用平和村老門牌，隨著附近住戶增加，後來才有共和村豐坪路三段600巷的新門牌，以前有問過老人家要不要改，但老人家可能覺得麻煩，就一直變成共和村中的平和村民特殊現象，有三戶，但只有蘇家這戶有住人。

花蓮縣壽豐鄉共和村內的平和村四區一處鐵皮加蓋房屋，今天凌晨發生4死火災。（記者王錦義攝）

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