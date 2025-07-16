退休婦人被騙100萬現身說法 提醒小心投資詐騙

退休葉姓婦人現身說法表示，她誤信詐團投資詐騙手法，被騙走100萬元；她提醒市民詐團都畫一個很大的餅，慫恿被害人投資，直到發現血本無歸才知受騙上當。（記者林嘉東攝）

2025/07/16 12:34

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市警察局今（16）日公布最新打詐成果，今年6月受理222件詐欺案件，財損金額達台幣7018萬元，其中以投資詐騙手法最多。1名葉姓退休婦人特別現身說法，她表示自己誤信詐團投資詐騙手法，被騙走100萬元，提醒市民詐騙集團都會畫一個大餅，慫恿被害人投資，直到發現血本無歸才知上當。

基市警局長林信雄今天上午11點在「打詐儀錶板」記者會表示，基隆市民6月份被詐騙的案件有222件，財損金額為台幣7018萬；6月份詐欺件數比上個月少10%，被騙金額也少2000多萬，打詐成果發揮成效。

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林信雄表示，他特別感謝基隆市金融機構的協助，上半年成功攔阻民眾被騙的件數，比去年同期增加80%，攔阻金額也比去年上半年還增76%，累計達到9000多萬元。至於，詐騙手法仍以投資詐騙手法最多，高居所有詐騙類型約4成；被騙市民大多誤信YOUTUBE、臉書廣告，加入LINE群組後陷入詐騙話術，進而加入假投資APP，誤信假APP上顯示的投資獲利金額，落入詐團圈套。

記者會中，葉姓女被害人現身說法她被受騙的經過，她說自己是退休家庭主婦，今年5月間在YOUTUBE廣告看到投資訊息後，加入詐團提供的LINE群組，被詐騙集團與LINE上的成員慫恿投資，她拿出100萬投資，卻血本無歸，接著對方要求她投資黃金、與拿房屋所有權狀抵押繼續投資，她才知受騙而報警。

葉婦提醒，詐騙集團都會畫一個很大的餅，慫恿被害人投資，直到發現投資金額血本無歸，才驚覺受騙上當，希望市民千萬別受騙。

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