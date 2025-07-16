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    竹縣警跨界合作推出暑期PaGamO任務活動 2週吸引逾1.9萬名學生搶答！

    新竹縣警察局與少輔會首次與「PaGamO線上遊戲學習平台」跨界合作，在暑假期間推出「竹城夏日青春YOUNG 守護安全一起ON」任務活動。（新竹縣警察局提供）

    新竹縣警察局與少輔會首次與「PaGamO線上遊戲學習平台」跨界合作，在暑假期間推出「竹城夏日青春YOUNG 守護安全一起ON」任務活動。（新竹縣警察局提供）

    2025/07/16 13:08

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕透過有趣的遊戲互動，也能學習反毒、反詐！新竹縣政府警察局與少年輔導委員會首次與「PaGamO線上遊戲學習平台」跨界合作，在暑假期間推出「竹城夏日青春YOUNG 守護安全一起ON」任務活動，第一波「無毒防暴趴，守護你我他！」，短短2週吸引超過1萬9千多名學生踴躍參與，第二波「詐騙say掰掰，交安派對來！」將在8月11日至8月24日登場。

    警察局表示，「竹城夏日青春YOUNG 守護安全一起ON」任務活動，將反毒、反詐、婦幼及交通安全四大議題融入關卡設計，首波推出「無毒防暴趴，守護你我他！」。任務活動中發現，有些題目讓不少國、高中生「翻船」，特別是和「依托咪酯」（俗稱喪屍菸彈）有關的新興毒品題目，錯題率偏高！顯示部分青少年對於新興毒品的認知仍有不足。

    警察局說明，「依托咪酯」原為醫療用麻醉藥，現在卻遭不法分子利用電子菸彈混入毒品及香料，讓許多青少年誤入毒網；電子煙在我國並不合法，但年輕族群認為使用電子煙是一種潮流，也造成混入「依托咪酯」的電子煙迅速盛行，因其無色無味，極具隱蔽性，使用後會導致使用者出現意識混亂、昏迷及肌肉痙攣等症狀，神態宛如喪屍般，因此「依托咪酯」又俗稱「喪屍菸彈」，嚴重情況下，甚至可能造成呼吸衰竭及死亡。呼籲學生千萬別因「大家都在抽」就貿然嘗試。

    另外，利用社群媒體或手遊進行性私密影像勒索的案件層出不窮，加害人經常以「交朋友」為藉口，引誘兒少拍攝或傳送性私密影像，再進行威脅或敲詐，提醒家長多留意子女網路使用及交友情形，記住「不拍攝、不傳送、不持有」3不原則，遇有私密影像遭散布時，要立即截圖並報警求助。

    警察局預告，PaGamO任務第二波「詐騙say掰掰，交安派對來！」主題活動8月11日至8月24日登場，歡迎登入PaGamO線上遊戲學習平台（ https://www.pagamo.org/ ）參與跳戰，完成任務除可獲得虛擬寶物外，使用新竹縣Open ID帳號完成兩波任務，還有機會獲得精美禮品及禮券。#

    「竹城夏日青春YOUNG 守護安全一起ON」任務活動，首波推出「無毒防暴趴，守護你我他！」（新竹縣警察局提供）

    「竹城夏日青春YOUNG 守護安全一起ON」任務活動，首波推出「無毒防暴趴，守護你我他！」（新竹縣警察局提供）

    新竹縣警察局與少輔會首次與「PaGamO線上遊戲學習平台」跨界合作，在暑假期間推出「竹城夏日青春YOUNG 守護安全一起ON」任務活動。（新竹縣警察局提供）

    新竹縣警察局與少輔會首次與「PaGamO線上遊戲學習平台」跨界合作，在暑假期間推出「竹城夏日青春YOUNG 守護安全一起ON」任務活動。（新竹縣警察局提供）

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