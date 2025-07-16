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    誤信買賣中古車很好賺 貧男遭「收簿集團」拘禁9天

    李姓男子誤信買賣中古車1輛可賺2萬元，竟遭「收簿集團」拘禁9天。示意圖。（資料照）

    李姓男子誤信買賣中古車1輛可賺2萬元，竟遭「收簿集團」拘禁9天。示意圖。（資料照）

    2025/07/16 13:27

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕李姓男子家境不好，是政府列冊的「低收入戶」，他為了多賺點錢改善家計，誤信買賣1輛中古車可賺2萬元，他與許姓男子主持的「收簿集團」連絡後，竟遭對方拘禁長達9天，被迫交出名下的3間銀行存摺，直到警方攻堅救出才重見天日，李提告向許男等人求償100萬餘元，法官依他受侵害程度，判許男等人應賠10萬餘元。

    判決指出，2022年8月，李姓男子滑手機時，發現許男等人偽裝成中古車行，向他佯稱買賣中古車1輛就能賺2萬元，2人相約見面時，李男剛現身，就被許男等人拿刀子抵住背部，將他強擄上車，載至「集中營」拘禁。

    李男被控制行動期間，許男等人恐嚇他：「不要想要逃跑，外面都是我的人，他們都有刀子有槍，如果逃跑被抓到就要打死你」，李男擔心自身安危，乖乖交出名下的3間銀行存摺，許男等人拿到存摺後，交給詐騙集團作為被害人滙款帳戶，待被害人把錢滙入，並交由車手集團取款後，另名同樣被拘禁的林姓男子趁機脫逃報警，警方攻堅救出李男等人。

    許男等人事後被依洗錢、組織犯罪條例判刑7月至1年8月不等刑期，李男不甘被綁架，提告向許男等人求償100萬餘元。高雄地方法院審理時，李男指出，自己被拘禁9天期間，不僅不知道自己身在何處，被警方救出前，根本不知道是否能夠保住性命，身心處於高度緊繃、擔心受怕的狀態，而許等人則未出庭替自己辯護；法官依李男受侵害程度，判許男等人應賠10萬餘元，可上訴。

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