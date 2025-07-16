新北轎車闖紅燈追撞前方機車 買菜婦遭輾多處重創亡

新北市中和區連城路、和城路一段路口，今天上午發生死亡車禍。（記者陸運鋒翻攝）

2025/07/16 11:36

〔記者陸運鋒／新北報導〕新北市中和區連城路、和城路一段路口，今天上午發生死亡車禍。林姓女子駕駛轎車行經該路段時，闖紅燈追撞前方的沈姓女騎士，沈女倒地後還被轎車輾過，多處重創當場失去呼吸心跳，警消獲報趕抵，緊急將其送往醫院搶救，但仍宣告不治，而肇事的林女將移送偵辦。

據了解，肇事駕駛68歲林女，當時從中和錦和運動中心運動完，準備返回土城住處，而死者59歲沈女則是買完菜，準備返回土城住處。

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中和警分局調查，林女駕駛轎車由中和和城路一段往土城方向行駛時，路口的紅綠燈正好轉為紅燈，但她直接撞上前方的沈姓女騎士，而沈女倒地後遭轎車從身上輾過，造成頭部重創及身體多處骨折，至於機車則被撞飛滑行5公尺左右，路過民眾見狀紛報案。

據知，警消趕抵時，發現沈女已經沒有呼吸心跳，隨即實施CPR心肺復甦術後，緊急送往雙和醫院搶救，但仍於上午9時許宣告不治；林女酒測值為0毫克，但警方已針對林女闖紅燈部分，開出2700元罰單。

警詢時，林女稱是過路口時，因反應不及才會撞上，詢後依過失致死罪嫌偵辦。警方指出，已調閱監視器及行車紀錄器畫面，還原事發經過，釐清相關肇事責任。

林女駕駛轎車闖紅燈，撞輾前方的沈姓女騎士，造成沈女多處重創不治。（記者陸運鋒翻攝）

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