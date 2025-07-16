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    太驚險！ 吊車路口闖紅燈迎面來 女騎士低頭閃過吊臂保命

    高雄1輛吊車路口闖紅燈迎面來，女騎士低頭閃過吊臂驚險保命。 （擷取自社會事新聞影音）

    高雄1輛吊車路口闖紅燈迎面來，女騎士低頭閃過吊臂驚險保命。 （擷取自社會事新聞影音）

    2025/07/16 13:35

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕網路今流傳一段驚險畫面，一輛吊車行經高雄市鳳山區油管、中崙路口闖紅燈，一名女子騎機車迎面通過路口，驚險一瞬間，女騎士低頭閃避保命，差點就被吊臂撞上；鳳山警方將通知吊車司機到案，開罰1800至5400元。

    一輛吊車今於鳳山區油管路87巷口違規闖紅燈，向前行駛通過油管、中崙路口，適逢對向一名女子騎機車迎面通過路口，吊車差點撞上騎士，加上吊臂很長，險些打中女騎士，過程險象環生。

    所幸女騎士臨危不亂，緊急低頭閃過吊臂，驚險一瞬間，女騎士保住一命，令人捏了一把冷汗，整個過程超驚險，被民眾拍下PO網「社會事新聞影音」，網路社群廣為流傳。

    鳳山警方今表示，吊車司機違反道交條例第53條1項，汽車駕駛人闖紅燈，處1800元至5400元罰鍰；另依道路交通規則第83條第2項，動力機械應先向公路監理機關申請登記領用牌證，並比照第80條規定申請核發臨時通行證後，方得憑證行駛道路，持續調閱監視器畫面，將通知吊車駕駛到案開罰。

    鳳山警分局呼籲駕駛人駕車應遵守相關道路交通規則，以維護用路人安全。

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