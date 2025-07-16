好心差點做壞事！台中阿伯撿到寵物龜放生 牠「不諳水性」險殞命

飼主在臉書焦急尋找寵物龜。（擷自網友Shan Shan臉書）

2025/07/16 12:22

〔記者許國楨／台中報導〕差點好心做壞事！台中市楊姓阿伯日前見馬路上有隻緩慢爬行的龜，深怕遭車輾斃，裝進米袋送往大排水溝放生，以為做了件功德，殊不知竟是飼主心愛的「蘇卡達象龜」，且根本是不諳水性陸龜，所幸在大雨過後歷經驚心尋找，牠終於在下游淺水區被找到，讓飼主激動落淚：「就像找回我最小的孩子！」

這起事件發生在上月底清晨，飼主原本將取名「菠蘿」的寵物龜放在戶外短暫曬太陽，卻一時疏忽未注意牠的動向，不久後，有民眾目擊一名瘦高阿伯，用米袋將一隻烏龜裝走，飼主焦急萬分，形容菠蘿就像最小的孩子，「因為一個疏忽讓牠找不到家，真的非常自責」，並在社群發文求助：「你在哪裡？麻麻很擔心你，快快回來！」

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警方後續調查與查看監視器影像，當天係一名楊姓阿伯看到路上有一隻大龜爬行，擔心會遭車輾壓，在附近熱心民眾遞來米袋協助下裝袋，帶至不遠處的清水大排旁「放生」，壓根不知道是屬於不諳水性的蘇卡達象龜。

網路上也引發討論，有人直言「好心放生差點成了殺生」，也有人批評非專業人士不該隨意處置生命，更有網友感嘆：「動物的命運，有時就取決於人類的一念之差。」

警方表示，經查為單純誤會，楊男無侵占遺失物之意圖，建議雙方透過調解處理，所幸在事隔兩天上午，飼主在大排下游淺水區找到虛弱但還活著的菠蘿，儘管虛驚一場，也讓這起誤放生事件圓滿結局；據了解，蘇卡達象龜是大型陸龜，腳型像縮小的象腿，適合陸地行走，極不擅長游泳，放生前應確認物種習性，才不會讓好心變成壞事。

蘇卡達象龜被楊姓阿伯放生到清水大排淺水區。（民眾提供）

所幸蘇卡達象龜在事隔兩天被飼主親友尋獲。（擷自網友Shan Shan臉書）

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